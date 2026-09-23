La lite finisce a pugni. Ferite e punti al volto per un tiktoker
Le immagini dell’alterco sono diventate virali sui social. La polizia conferma l'episodio per il quale, al momento, «non risultano denunce presentate».
MENDRISIO - Momenti di tensione martedì pomeriggio alla stazione di Mendrisio, dove l’intervento della polizia si è reso necessario in seguito a un diverbio tra alcune persone, poi degenerato con almeno due persone passate alle mani.
Stando alle testimonianze raccolte, tutto sarebbe iniziato con un litigio tra un noto tiktoker del Mendrisiotto e un gruppo di ragazzini. Per ragioni che non sono al momento chiare, il clima si sarebbe improvvisamente acceso.
A raccontare, almeno in parte, quanto accaduto sono anche alcune immagini circolate sui social, che mostrano i momenti precedenti e quelli successivi all’episodio. Nelle immagini che precedono l'atto violento si vede l'uomo avere una discussione con un gruppo di giovani, in quelle che seguono la rissa, lo stesso compare a bordo di un bus, con il volto ricoperto di sangue.
L’uomo è stato successivamente accompagnato in ospedale, dove è stato medicato per le ferite riportate al viso, che hanno richiesto alcuni punti di sutura.
Sul posto, sempre secondo le testimonianze raccolte, sono intervenute diverse pattuglie della polizia.
Contattata, la polizia conferma un intervento a Mendrisio «per un alterco tra due uomini, con vie di fatto reciproche», avvenuto martedì pomeriggio, poco dopo le 17.30, nei pressi della stazione ferroviaria.
Sul posto, viene precisato, sono intervenute la Polizia Città di Mendrisio e la Polizia cantonale. Viene inoltre confermato che uno dei due uomini è stato accompagnato al pronto soccorso, dove è stato medicato. Nell’ambito dell’intervento, conclude la polizia, «non sono stati ravvisati reati perseguibili d’ufficio e al momento non risultano inoltrate denunce».
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