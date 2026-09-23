La lite finisce a pugni. Ferite e punti al volto per un tiktoker

Sul posto, viene precisato, sono intervenute la Polizia Città di Mendrisio e la Polizia cantonale. Viene inoltre confermato che uno dei due uomini è stato accompagnato al pronto soccorso, dove è stato medicato. Nell’ambito dell’intervento, conclude la polizia, «non sono stati ravvisati reati perseguibili d’ufficio e al momento non risultano inoltrate denunce».