Tutte le strade chiuse della StraLugano

- Lungolago - dalle ore 00.00 alle ore 20.00 strada chiusa al traffico dalla rotonda LAC a Piazza Castello

- Riva Caccia - dalle ore 08.00 alle ore 13:00 strada chiusa da rotonda LAC e sino al debarcadero di Paradiso

- Via Riviera - dalle ore 08.30 alle ore 13.00 strada chiusa al traffico da viale Castagnola al Ponte del Diavolo

- Viale Castagnola - dalle ore 08.30 alle ore 13.00 strada chiusa dall'intersezione con Via Capelli e sino all'intersezione con Via Pico

- Corso Elvezia - dalle ore 08.30 alle ore 12.30 strada chiusa da Piazza Castello all'intersezione con Via Buffi

- Via Buffi - dalle ore 08.30 alle ore 12.30 strada chiusa da Corso Elvezia sino a Viale Cassarate

- Viale Cassarate - dalle ore 08.30 alle ore 12.30 strada chiusa dall'intersezione con Via Buffi e sino al Viale Carlo Cattaneo

- Via Balestra - dalle ore 08.30 alle ore 12.30 strada chiusa in entrambe le direzioni dall'intersezione via Maggio (ponte nuovo) e sino all'intersezione con Via Pioda

- Via Capelli - dalle ore 08.30 alle ore 12.30 strada chiusa dall'intersezione Viale Carlo Cattaneo e sino all'intersezione via Maggio (ponte nuovo)

- Via del Tiglio – dalle ore 08.30 alle ore 12.30 Strada chiusa da Via Capelli all’intersezione con Viale dei Faggi

- Via Campo Marzio – dalle ore 08.30 alle ore 12.30 Strada chiusa Strada chiusa da Via Capelli all’intersezione con Viale dei Faggi

- Via Giacometti, Via Canonica, Via Lucchini, Via Lavizzari, Via Somaini, Via Curti, Via Fusoni, Via Magatti, Via della Posta, Via degli Albrizzi, Via Canova - dalle ore 08.30 alle ore 12.30 strade chiuse al traffico in quanto all'interno del percorso della gara podistica

- Chiusura temporanea parcheggi Lido – Lanchetta – Viale Castagnola - Rivetta Alfonsina Storni dalle ore 08:30 alle ore 12:00.