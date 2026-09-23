Tutte le strade chiuse della StraLugano
In occasione dell'evento, per le giornate di sabato 26 e domenica 27 settembre sono previsti sbarramenti e limitazioni al traffico
LUGANO - Lugano si prepara a vivere un fine settimana prevalentemente pedonale. In occasione della StraLugano 2026, che andrà in scena sabato 26 e domenica 27 settembre, sono infatti previsti sbarramenti e numerose limitazioni al traffico. Ecco la lista completa comunicata dalla Polizia Città di Lugano.
SABATO 26 SETTEMBRE 2026
- Lungolago - dalle ore 13.00 alle ore 24.00 strada chiusa al traffico dalla rotonda LAC a Piazza Castello
- Via Riviera - dalle ore 17.30 alle ore 20.30 strada chiusa al traffico da viale Castagnola al Ponte del Diavolo
- Viale Castagnola - dalle ore 17.30 alle ore 20.30 strada chiusa dall'intersezione con Via Capelli e sino all'intersezione con Via Pico
- Corso Elvezia - dalle ore 17.30 alle ore 20.30 strada chiusa da Piazza Castello all'intersezione con Via Buffi
- Via Buffi - dalle ore 17.30 alle ore 20.30 strada chiusa da Via Lambertenghi sino a Viale Cassarate
- Viale Cassarate - dalle ore 17.30 alle ore 20.30 strada chiusa dall'intersezione con Via Buffi e sino al Viale Carlo Cattaneo
- Via Balestra - dalle ore 17.30 alle ore 20.30 strada chiusa in entrambe le direzioni dall'intersezione via Maggio (ponte nuovo) e sino all'intersezione con Via Pioda
- Via Capelli - dalle ore 17.30 alle ore 20.30 strada chiusa dall'intersezione Viale Carlo Cattaneo e sino all'intersezione via Maggio
- Via Giacometti, Via Canonica, Via Lucchini, Via Lavizzari, Via Somaini, Via Curti, Via Fusoni, Via Magatti, Via della Posta, Via degli Albrizzi, Via Canova - dalle ore 17.30 alle ore 20.30 strade chiuse al traffico in quanto all'interno del percorso della gara podistica
- Chiusura temporanea parcheggi Lido - Lanchetta – Viale Castagnola - Rivetta Alfonsina Storni sabato dalle ore 17:30 alle ore 19:00
DOMENICA 27 SETTEMBRE 2026
- Lungolago - dalle ore 00.00 alle ore 20.00 strada chiusa al traffico dalla rotonda LAC a Piazza Castello
- Riva Caccia - dalle ore 08.00 alle ore 13:00 strada chiusa da rotonda LAC e sino al debarcadero di Paradiso
- Via Riviera - dalle ore 08.30 alle ore 13.00 strada chiusa al traffico da viale Castagnola al Ponte del Diavolo
- Viale Castagnola - dalle ore 08.30 alle ore 13.00 strada chiusa dall'intersezione con Via Capelli e sino all'intersezione con Via Pico
- Corso Elvezia - dalle ore 08.30 alle ore 12.30 strada chiusa da Piazza Castello all'intersezione con Via Buffi
- Via Buffi - dalle ore 08.30 alle ore 12.30 strada chiusa da Corso Elvezia sino a Viale Cassarate
- Viale Cassarate - dalle ore 08.30 alle ore 12.30 strada chiusa dall'intersezione con Via Buffi e sino al Viale Carlo Cattaneo
- Via Balestra - dalle ore 08.30 alle ore 12.30 strada chiusa in entrambe le direzioni dall'intersezione via Maggio (ponte nuovo) e sino all'intersezione con Via Pioda
- Via Capelli - dalle ore 08.30 alle ore 12.30 strada chiusa dall'intersezione Viale Carlo Cattaneo e sino all'intersezione via Maggio (ponte nuovo)
- Via del Tiglio – dalle ore 08.30 alle ore 12.30 Strada chiusa da Via Capelli all’intersezione con Viale dei Faggi
- Via Campo Marzio – dalle ore 08.30 alle ore 12.30 Strada chiusa Strada chiusa da Via Capelli all’intersezione con Viale dei Faggi
- Via Giacometti, Via Canonica, Via Lucchini, Via Lavizzari, Via Somaini, Via Curti, Via Fusoni, Via Magatti, Via della Posta, Via degli Albrizzi, Via Canova - dalle ore 08.30 alle ore 12.30 strade chiuse al traffico in quanto all'interno del percorso della gara podistica
- Chiusura temporanea parcheggi Lido – Lanchetta – Viale Castagnola - Rivetta Alfonsina Storni dalle ore 08:30 alle ore 12:00.
Gli spostamenti in automobil nelle aree interessate dal tracciato, precisa la polizia, saranno difficoltosi e potrebbero verificarsi tempi di attesa prolungati ai varchi presidiati, che verranno regolati dal personale addetto alla sicurezza. L’accesso o l’uscita con mezzi privati dalle abitazioni come pure dai posteggi sulla strada, situati lungo il percorso di gara, potrebbe non essere consentito in alcuni momenti delle gare.