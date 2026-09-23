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Un pomeriggio di passioni per chi viaggiava (in treno) tra Bellinzona e Lugano
Soppressione e ritardi, a causa di un guasto tecnico all'impianto ferroviario che si è protratto nel corso del pomeriggio
TiPress/FFS
Fonte red
Un pomeriggio di passioni per chi viaggiava (in treno) tra Bellinzona e Lugano
Soppressione e ritardi, a causa di un guasto tecnico all'impianto ferroviario che si è protratto nel corso del pomeriggio
BELLINZONA - Un pomeriggio costellato di ritardi e disagi per chi viaggiava sull'asse Bellinzona-Lugano e, in alcuni casi, anche fino a Chiasso: la circolazione dei treni è rimasta a lungo limitata a causa di un guasto tecnico all'impianto ferroviario.
A darne notizia sono state le stesse FFS.
I collegamenti interessati sono quelli delle linee EC, IC2, IC21, IR26, IR46, PE, RE80, S10 e S20.
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