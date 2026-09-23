California chiuso, la sorpresa per le famiglie: «I bimbi potranno tornare in acqua»
Acquatic Club Ticino tende una mano agli iscritti rimasti senza corso: fino a 10 lezioni gratuite nelle sue sedi e senza obbligo di continuare. «Non è un'operazione commerciale».
Acquatic Club Ticino tende una mano agli iscritti rimasti senza corso: fino a 10 lezioni gratuite nelle sue sedi e senza obbligo di continuare. «Non è un'operazione commerciale».
STABIO - Dopo la chiusura improvvisa del California-Acquapark di Balerna, avvenuta giovedì 17 settembre, Acquatic Club Ticino apre gratuitamente i propri corsi di nuoto alle famiglie che avevano già pagato le lezioni nella struttura. L'iniziativa - resa pubblica nel pomeriggio di oggi - consente così a neonati, bambini, ragazzi e adulti rimasti senza corso di partecipare fino a 10 lezioni ancora a calendario nelle diverse sedi del club, nei limiti dei posti disponibili.
«Sappiamo cosa significa per una famiglia...»
L'obiettivo è permettere agli iscritti di proseguire l'attività in acqua senza costringere le famiglie a sostenere subito il costo di un nuovo corso. «Un bambino che ha smesso di nuotare per un motivo che non dipende da lui, da noi trova la corsia libera», afferma Enrico Caneva, presidente di Acquatic Club Ticino. «Sappiamo cosa significa per una famiglia far praticare sport ai propri figli: non ci sono soltanto i soldi, ma anche i pomeriggi da riorganizzare, gli spostamenti e gli orari da incastrare. Chi ha già pagato una volta non deve pagare due volte».
Con la chiusura del California, decine di bambini, ragazzi e adulti si sono ritrovati da un giorno all'altro senza la possibilità di proseguire il proprio corso e senza la certezza di poter recuperare quanto già versato. Alcune famiglie, secondo quanto riferito nel comunicato, «avevano effettuato l'iscrizione e il pagamento soltanto pochi giorni prima della chiusura».
Acquatic Club Ticino intende così offrire una soluzione immediata, in particolare ai più giovani, per evitare l'interruzione di un'attività sportiva già iniziata.
Cosa fare
Per usufruire dell'iniziativa non è richiesta una nuova iscrizione né alcun pagamento. È sufficiente presentare la conferma d'iscrizione e la ricevuta del pagamento del corso effettuato presso il California. Le richieste possono essere inviate all'indirizzo amministrazione@ceresionuoto.com
Gli spazi acqua disponibili
Il club cercherà di ricollocare ciascun partecipante nella sede e nell'orario più compatibili con l'età e il livello di nuoto, sempre in base ai posti disponibili. Le piscine più vicine a Balerna sono Stabio Terme, in Via Bagni 14, e Stabio Elementari, in Via Ponte di Mezzo, entrambe a circa 15 minuti d'auto. Le altre sedi indicate sono Pregassona, Sant'Antonino, Sementina, Castione, Biasca, Gerra Piano e Airolo.
Dai neonati... agli adulti
L'offerta riguarda diverse fasce d'età e attività: Neonatale per bambini da 0 a 3 anni, Acquagiocando da 3,5 a 4,5 anni, Nuoto Ragazzi da 4,5 a 8 anni, Preagonistico e Agonistico dagli 8 anni e fitness acquatico per adulti. Le lezioni saranno inserite nei normali programmi del club, con istruttori qualificati e secondo gli stessi standard dei corsi regolari.
«Non è una promozione e non è un'operazione commerciale», precisa Caneva. «Non chiediamo a nessuno di iscriversi al ciclo successivo per poter usufruire di queste lezioni. Se poi una famiglia vorrà continuare con noi, saremo naturalmente felici di accoglierla. Se invece il California dovesse riaprire e decidesse di tornare, per noi andrà bene lo stesso. L'importante è che, nel frattempo, quei bambini possano continuare a stare in acqua, imparare a nuotare e migliorare la propria tecnica».