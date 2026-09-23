California chiuso, la sorpresa per le famiglie: «I bimbi potranno tornare in acqua»

«Non è una promozione e non è un'operazione commerciale», precisa Caneva. «Non chiediamo a nessuno di iscriversi al ciclo successivo per poter usufruire di queste lezioni. Se poi una famiglia vorrà continuare con noi, saremo naturalmente felici di accoglierla. Se invece il California dovesse riaprire e decidesse di tornare, per noi andrà bene lo stesso. L'importante è che, nel frattempo, quei bambini possano continuare a stare in acqua, imparare a nuotare e migliorare la propria tecnica».