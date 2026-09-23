Doppio colpo per Moon+Stars 2027: Tokio Hotel e Take That!
Grandi nomi per quella che sarà certamente una delle serate più attese di Locarno nel 2027.
Grandi nomi per quella che sarà certamente una delle serate più attese di Locarno nel 2027.
Moon+Stars annuncia un doppio arrivo esplosivo per l'edizione 2027: Tokio Hotel e Take That saranno protagonisti della stessa serata in Piazza Grande a Locarno. L'appuntamento è fissato per sabato 17 luglio 2027, con i Take That ad aprire la serata e i Tokio Hotel a seguire sul palco.
Diventati un fenomeno internazionale nel 2005 grazie a "Durch den Monsun", i Tokio Hotel hanno venduto oltre dieci milioni di dischi, ottenuto più di settanta dischi di platino e conquistato oltre cento riconoscimenti.
La loro storia è iniziata in una piccola sala prove a Magdeburgo, prima che il successo arrivasse rapidamente e portasse Bill e Tom Kaulitz a trasferirsi a Los Angeles, lontano dal clamore. Una cosa, però, non è cambiata: insieme a Georg Listing e Gustav Schäfer, i gemelli continuano a salire sul palco con la stessa formazione.
Nel corso degli anni la band ha più volte rinnovato il proprio sound e la propria immagine, da "White Lies" alla collaborazione con i Kraftklub per "Fahr mit mir". Il 16 ottobre è prevista l'uscita di "Encore", il settimo album in studio, con brani come "Dye My Hair". Bill e Tom Kaulitz sono inoltre protagonisti della serie Netflix "Kaulitz & Kaulitz" e del podcast "Kaulitz Hills".
Prima dei Tokio Hotel, Piazza Grande accoglierà i Take That. La band britannica, legata a successi come "Back for Good" e "Never Forget", ha conquistato dodici hit al numero uno nel Regno Unito e venduto oltre 45 milioni di dischi nel mondo.
La loro storia è iniziata a Manchester, quando il gruppo era una boyband composta da cinque membri. Dopo lo scioglimento nel 1996 e nove anni di pausa, è arrivata la reunion. Oggi la formazione è composta da Gary Barlow, Howard Donald e Mark Owen. Nell'estate 2026, oltre 736.000 persone hanno assistito ai loro concerti in Gran Bretagna e Irlanda.
"This Life" è stato l'album più venduto di un artista britannico nel 2023, con vendite superiori a quelle degli altri album della Top 25 messi insieme. A fine anno è atteso il decimo album in studio, mentre per il singolo "Feel My Love" il gruppo ha collaborato con Michael Patrick Kelly.
Sabato 17 luglio 2027, dunque, Take That e Tokio Hotel condivideranno la stessa serata di Moon+Stars in Piazza Grande: due gruppi che hanno segnato epoche diverse della musica pop internazionale riuniti sullo stesso palco a Locarno.
Il Pre-Access per i biglietti di Moon+Stars 2027 sarà disponibile da venerdì 25 settembre, mentre la vendita pubblica inizierà lunedì 28 settembre alle 12.00.