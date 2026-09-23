Doppio colpo per Moon+Stars 2027: Tokio Hotel e Take That!

La loro storia è iniziata in una piccola sala prove a Magdeburgo, prima che il successo arrivasse rapidamente e portasse Bill e Tom Kaulitz a trasferirsi a Los Angeles, lontano dal clamore. Una cosa, però, non è cambiata: insieme a Georg Listing e Gustav Schäfer, i gemelli continuano a salire sul palco con la stessa formazione.

Nel corso degli anni la band ha più volte rinnovato il proprio sound e la propria immagine, da "White Lies" alla collaborazione con i Kraftklub per "Fahr mit mir". Il 16 ottobre è prevista l'uscita di "Encore", il settimo album in studio, con brani come "Dye My Hair". Bill e Tom Kaulitz sono inoltre protagonisti della serie Netflix "Kaulitz & Kaulitz" e del podcast "Kaulitz Hills".