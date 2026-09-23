«Più trasparenza dei patrimoni gestiti dagli istituti scolastici»

BELLINZONA - Più trasparenza sulle “casse allievi” delle scuole cantonali. È l’obiettivo dell’iniziativa parlamentare elaborata presentata da Alain Bühler e da 19 cofirmatari*, che punta a inserire nella Legge della scuola il principio della trasparenza dei conti relativi ai patrimoni e agli averi gestiti fiduciariamente dagli istituti scolastici cantonali. La proposta è infatti di «introdurre nella Legge della scuola il principio della trasparenza dei conti relativi ai patrimoni e agli averi gestiti fiduciariamente dagli istituti scolastici cantonali, segnatamente le cosiddette “casse allievi”».