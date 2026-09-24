«Spurgo incompatibile con la salvaguardia della vita acquatica»

LUGANO - WWF Svizzera italiana, Pro Natura Ticino, la Federazione Ticinese per l’Acquicoltura e la Pesca (FTAP) e Ficedula con BirdLife Svizzera hanno presentato opposizione alla richiesta di autorizzazione delle Officine Idroelettriche di Blenio (OFIBLE) per lo svaso del bacino di Val Malvaglia, depositata il 24 agosto 2026.