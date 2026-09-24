GAMBAROGNO
Cantonale sbarrata per mezza giornata tra Neggia e Fosano
Il blocco è previsto per lunedì 28 settembre per lavori di pavimentazione
TiPress (simbolica)
Fonte red
Cantonale sbarrata per mezza giornata tra Neggia e Fosano
Il blocco è previsto per lunedì 28 settembre per lavori di pavimentazione
GAMBAROGNO - La strada Cantonale tra Neggia e Fosano ─ La Stràda d'lndéman 88, nel comune di Gambarogno ─ sarà totalmente sbarrata al traffico per lavori di pavimentazione nella giornata di lunedì prossimo, 28 settembre.
Lo sbarramento, riferisce oggi il Dipartimento del territorio, avrà luogo dalle 8 del mattino fino alle 16.30.
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