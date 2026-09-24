Cerca e trova immobili
Segnalaci
CONFINE

Ristruttura il terrazzo, poi butta nel lago cemento e piastrelle: denunciato

Rischia di costare caro al proprietario di un immobile di Luino, la decisione di smaltire in maniera poco consona del materiale edile.
Ristruttura il terrazzo, poi butta nel lago cemento e piastrelle: denunciato
Deposit
Fonte Ats Ans
elaborata da Redazione
Ristruttura il terrazzo, poi butta nel lago cemento e piastrelle: denunciato
Rischia di costare caro al proprietario di un immobile di Luino, la decisione di smaltire in maniera poco consona del materiale edile.

LUINO - Ha fatto scaricare nel Lago Maggiore diversi cumuli di materiali provenienti dalla ristrutturazione di una terrazza per evitare i costi di trasporto e smaltimento. Per questo il proprietario dell'immobile è stato denunciato dai carabinieri forestali di Luino (provincia di Varese).

Le indagini sono partite dalla segnalazione di un residente, che aveva notato alcune persone gettare in acqua gli scarti dei lavori. Sul posto i militari hanno trovato cemento, piastrelle e altri materiali da demolizione.

Per accertare l'entità dello sversamento è stata effettuata un'ispezione del fondale, anche con l'impiego della motovedetta della compagnia carabinieri di Luino e di sommozzatori specializzati dell'Associazione nazionale istruttori subacquei.

Le immersioni hanno consentito di individuare e documentare, a una profondità compresa tra 7 e 13 metri, una consistente quantità di detriti.

Al termine degli accertamenti, il proprietario, indicato come committente dei lavori e titolare della ditta esecutrice, è stato denunciato per l'immissione incontrollata di rifiuti nelle acque del lago.

Per questo tipo di reato la normativa prevede l'arresto da sei mesi a due anni o un'ammenda da 3'000 a 27'000 euro. Il responsabile dovrà inoltre provvedere, a proprie spese, al recupero dei materiali gettati in acqua e al ripristino dello stato dei luoghi.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
carabinieridenuncialago maggioreluinoprovincia di varese
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
«All'inizio ho pensato a uno scherzo. Sono ancora sotto shock»
LIVE
BELLINZONA
1 gior
11
87

«All'inizio ho pensato a uno scherzo. Sono ancora sotto shock»

Foto e selfie con la selvaggina morta: «Ora basta»
LIVE
CANTONE
2 gior
490

Foto e selfie con la selvaggina morta: «Ora basta»

La lite finisce a pugni. Ferite e punti al volto per un tiktoker
LIVE
MENDRISIO
1 gior

La lite finisce a pugni. Ferite e punti al volto per un tiktoker

Gli ruba l’auto, lo insegue e il ladro fa un incidente... ma c'è di più
LIVE
CHIASSO
1 gior
54
121

Gli ruba l’auto, lo insegue e il ladro fa un incidente... ma c'è di più

«Non sussistono elementi per aprire un procedimento disciplinare»
LIVE
CANTONE
1 gior
202

«Non sussistono elementi per aprire un procedimento disciplinare»

Cazzotti e spintoni e poi sbattono tutti fuori dal locale
LIVE
LUGANO
22 ore
42
113

Cazzotti e spintoni e poi sbattono tutti fuori dal locale

Intervento di polizia in via Ginevra, due giovani oppongono resistenza
LIVE
LUGANO
2 gior
20
99

Intervento di polizia in via Ginevra, due giovani oppongono resistenza

Eutanasia a 43 anni per Arnaud Denis a causa di complicazioni dopo un'operazione
LIVE
FRANCIA
1 gior
1
90

Eutanasia a 43 anni per Arnaud Denis a causa di complicazioni dopo un'operazione

«Ermotti non poteva fare peggio, ego fuori controllo»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
20
85

«Ermotti non poteva fare peggio, ego fuori controllo»

Fiamma e la lotta contro il tempo: «Ora ci sono speranze concrete»
LIVE
CANTONE
2 gior
2

Fiamma e la lotta contro il tempo: «Ora ci sono speranze concrete»

Docente delle scuole elementari Nord, il Municipio: «Adottati i provvedimenti necessari»
LIVE
BELLINZONA
1 gior
12
27

Docente delle scuole elementari Nord, il Municipio: «Adottati i provvedimenti necessari»

L'effrazione, il furto, la fuga e l'incidente. Un arresto
LIVE
BELLINZONA
1 gior
22
61

L'effrazione, il furto, la fuga e l'incidente. Un arresto

Gobbi torna a parlare di Zali: «È caduta davvero la fiducia»
LIVE
CANTONE
1 gior

Gobbi torna a parlare di Zali: «È caduta davvero la fiducia»

Auto in fiamme sulla cantonale
LIVE
BELLINZONA
3 gior
19
18

Auto in fiamme sulla cantonale

Un tweet del Consiglio federale allarma milioni di persone
LIVE
SVIZZERA
2 gior
19

Un tweet del Consiglio federale allarma milioni di persone

Maddie McCann, c'è una prima ammissione del sospettato
LIVE
PORTOGALLO
1 gior

Maddie McCann, c'è una prima ammissione del sospettato

«Mi ha lasciato solo a 7500 metri»
LIVE
NEPAL
3 gior
11
112

«Mi ha lasciato solo a 7500 metri»

L'auto finisce nel Ceresio...ma a bordo non c'era nessuno
LIVE
CONFINE
19 ore

L'auto finisce nel Ceresio...ma a bordo non c'era nessuno

«Possiamo sopportare un occhio nero, ma due occhi neri e un naso rotto sono troppo»
LIVE
SVIZZERA
3 gior
22
85

«Possiamo sopportare un occhio nero, ma due occhi neri e un naso rotto sono troppo»

California chiuso, la sorpresa per le famiglie: «I bimbi potranno tornare in acqua»
LIVE
CANTONE
22 ore
6
49

California chiuso, la sorpresa per le famiglie: «I bimbi potranno tornare in acqua»

La vergogna di comparire come divorziati. Oppure no
LIVE
CANTONE
1 gior
20
39

La vergogna di comparire come divorziati. Oppure no

È questo «il più grande equivoco sulle cure palliative»
LIVE
LUGANO
8 ore
30

È questo «il più grande equivoco sulle cure palliative»

Ecco perché c'è la paura dei camionisti
LIVE
CANTONE
2 gior
20
25

Ecco perché c'è la paura dei camionisti

Orrore a Nizza: modella uccisa e fatta a pezzi
LIVE
FRANCIA
19 ore

Orrore a Nizza: modella uccisa e fatta a pezzi

Incidente all'Oktoberfest, muore un dipendente di 52 anni
LIVE
GERMANIA
2 gior

Incidente all'Oktoberfest, muore un dipendente di 52 anni

«Xhaka peggio di Fischer: potrebbero saltar fuori altri nomi»
LIVE
LUCERNA
2 gior
19
52

«Xhaka peggio di Fischer: potrebbero saltar fuori altri nomi»

La lite e l'arresto cardiaco: «Mio marito è morto per una sciocchezza»
LIVE
GRECIA
2 gior
1
14

La lite e l'arresto cardiaco: «Mio marito è morto per una sciocchezza»

«Il nuovo calcolo delle rette per gli ospiti delle case anziani va corretto?»
LIVE
CANTONE
2 gior
4
19

«Il nuovo calcolo delle rette per gli ospiti delle case anziani va corretto?»

«Testa fracassata, ma per la giustizia sono solo lesioni semplici»
LIVE
GIUBIASCO
5 ore

«Testa fracassata, ma per la giustizia sono solo lesioni semplici»

Un pomeriggio di passioni per chi viaggiava (in treno) tra Bellinzona e Lugano
LIVE
CANTONE
1 gior
12
46

Un pomeriggio di passioni per chi viaggiava (in treno) tra Bellinzona e Lugano

«In Ticino una quarantina di suicidi l'anno»: i segnali che non dovremmo sottovalutare
LIVE
CANTONE
8 ore
3
31

«In Ticino una quarantina di suicidi l'anno»: i segnali che non dovremmo sottovalutare

Fino a un anno di squalifica: Xhaka rischia di essere fatto a pezzi
LIVE
LUCERNA
3 gior
64
143

Fino a un anno di squalifica: Xhaka rischia di essere fatto a pezzi

Burrasca Ferrari
LIVE
I RACCONTI DELLA F1
19 ore
10

Burrasca Ferrari

Presentato oggi il nuovo volto del Cassarate
LIVE
LUGANO
2 gior
5
38

Presentato oggi il nuovo volto del Cassarate

Minorenni e sfruttamento sessuale. E in Ticino?
LIVE
CANTONE
1 gior
14
41

Minorenni e sfruttamento sessuale. E in Ticino?

«Era la nostra seconda casa»: in 40 al sit-in per il California
LIVE
BALERNA
1 gior
2
33

«Era la nostra seconda casa»: in 40 al sit-in per il California

Pesca di frodo sul Lago Maggiore, nei guai un 57enne ticinese
LIVE
CANTONE/CONFINE
2 gior
17
62

Pesca di frodo sul Lago Maggiore, nei guai un 57enne ticinese

«Un vuoto in un CV non significa che un ragazzo sia “sbagliato”, bisogna guardare oltre»
LIVE
CANTONE
2 gior
5

«Un vuoto in un CV non significa che un ragazzo sia “sbagliato”, bisogna guardare oltre»

«Xhaka è stato un codardo»
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
1 gior
60

«Xhaka è stato un codardo»

La dottoressa smentisce Xhaka: «L'ho vaccinato correttamente»
LIVE
NAZIONALE
1 gior
37
48

La dottoressa smentisce Xhaka: «L'ho vaccinato correttamente»

Spaventoso incidente all'Oktoberfest: un uomo è in pericolo di vita
LIVE
GERMANIA
2 gior

Spaventoso incidente all'Oktoberfest: un uomo è in pericolo di vita

Cinque ore per riaprire l’A2: il caso Mezzovico a Berna
LIVE
CANTONE/SVIZZERA
1 gior
17
58

Cinque ore per riaprire l’A2: il caso Mezzovico a Berna

Caso Zali, raccolte le informazioni: ora si prepara il rapporto
LIVE
CANTONE
2 gior
18
42

Caso Zali, raccolte le informazioni: ora si prepara il rapporto

«Quest’anno non mi vedrete sul ghiaccio»
LIVE
PATTINAGGIO DI VELOCITÀ
1 gior
5
10

«Quest’anno non mi vedrete sul ghiaccio»

Guasto agli iPad, ore in coda per l'esame teorico per la patente
LIVE
LUGANO
1 gior
16
46

Guasto agli iPad, ore in coda per l'esame teorico per la patente

Il Maglio dall'alto: il nuovo centro sportivo come non lo avete ancora visto
LIVE
LUGANO
2 gior
11
32

Il Maglio dall'alto: il nuovo centro sportivo come non lo avete ancora visto

«La vaccinazione è un fatto privato»
LIVE
NAZIONALE
2 gior
49
96

«La vaccinazione è un fatto privato»

Alpinista bloccato sul Pizzo Rotondo, recuperato a 3mila metri
LIVE
LOCARNO
3 gior
20
58

Alpinista bloccato sul Pizzo Rotondo, recuperato a 3mila metri

Un metro e mezzo nel sorpasso delle bici deve diventare obbligatorio?
LIVE
SVIZZERA
3 gior
68
150

Un metro e mezzo nel sorpasso delle bici deve diventare obbligatorio?

ULTIME NOTIZIE TICINO
Villa Luganese, e se l'ex scuola diventasse un asilo nido?
LIVE
LUGANO
22 min
2

Villa Luganese, e se l'ex scuola diventasse un asilo nido?

Furgone in panne blocca un bus (e anche una buona fetta di Lugano)
LIVE
MASSAGNO
27 min
1
2

Furgone in panne blocca un bus (e anche una buona fetta di Lugano)

Un nuovo presidente per Ticino Turismo
LIVE
CANTONE
38 min
1

Un nuovo presidente per Ticino Turismo

Al Festival di narrazione di Arzo il Premio svizzero delle arti sceniche
LIVE
MENDRISIO
2 ore
5

Al Festival di narrazione di Arzo il Premio svizzero delle arti sceniche

Arrestato dopo otto anni il rapinatore del Casinò di Campione
LIVE
CAMPIONE D'ITALIA
3 ore
2
30

Arrestato dopo otto anni il rapinatore del Casinò di Campione

Syndicom contro le "querele bavaglio": «Sotto pressione la libertà di stampa»
LIVE
CANTONE/SVIZZERA
3 ore
4
20

Syndicom contro le "querele bavaglio": «Sotto pressione la libertà di stampa»

L’Italia continua a non riprendere i richiedenti l’asilo di sua competenza?
LIVE
CANTONE
3 ore
15
38

L’Italia continua a non riprendere i richiedenti l’asilo di sua competenza?

Auto di lusso nel mirino dei ladri
LIVE
CANTONE
4 ore
32
65

Auto di lusso nel mirino dei ladri

Finanze cantonali, la Camera di commercio lancia l'allarme: «Intervenire adesso»
LIVE
CANTONE
4 ore
5
13

Finanze cantonali, la Camera di commercio lancia l'allarme: «Intervenire adesso»

Centovalli, lavori notturni sulla linea ferroviaria
LIVE
LOCARNO
4 ore
1

Centovalli, lavori notturni sulla linea ferroviaria