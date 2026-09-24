Centovalli, lavori notturni sulla linea ferroviaria
Interventi tra San Martino, Ponte Brolla e Intragna dal 4 ottobre al 23 dicembre, nella fascia oraria tra le 20 e le 5. FART informa che alcune lavorazioni saranno rumorose.
LOCARNO - Dal 4 ottobre al 23 dicembre sono previsti lavori notturni lungo la linea ferroviaria delle Centovalli, tra le 20 e le 5 del mattino. Lo comunica la FART, Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi.
Nello specifico, dal 4 ottobre al 28 novembre gli interventi interesseranno la tratta San Martino-Ponte Brolla e la località Sabbioni, a Cavigliano, con il rinnovo del binario e lavori alla linea di contatto e alle infrastrutture della stazione di Ponte Brolla.
Dal 12 ottobre a metà dicembre, tra Ponte Brolla e Intragna, è invece prevista la sostituzione delle rotaie usurate.
Infine, dal 17 al 23 dicembre, tra San Martino e Intragna saranno effettuati lavori di smerigliatura del binario.
Alcune lavorazioni saranno rumorose e richiederanno l'impiego notturno di mezzi meccanici e ferroviari. FART precisa che il programma potrà subire variazioni a causa di imprevisti esecutivi o meteorologici e che saranno adottate misure per contenere l'impatto acustico.