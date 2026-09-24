Apprendisti-protagonisti: Bellinzona omaggia i suoi diplomati
La tradizionale cerimonia si è tenuta il 15 settembre al Centro Ciossetto di Sementina.
La tradizionale cerimonia si è tenuta il 15 settembre al Centro Ciossetto di Sementina.
BELLINZONA - Una giornata dedicata ai giovani, ai traguardi raggiunti e alle nuove sfide professionali. La Città di Bellinzona ha celebrato i suoi apprendisti, rendendo omaggio in particolare ai 19 giovani che hanno recentemente concluso il proprio percorso conseguendo l’Attestato federale di capacità o il Certificato federale di capacità. L’Amministrazione comunale, che attualmente impiega 60 apprendisti in diversi ambiti, ha riunito i diplomati e i giovani ancora in formazione per la tradizionale cerimonia, tenutasi martedì 15 settembre al Centro Ciossetto di Sementina.
A festeggiare con loro sono intervenuti il direttore aggiunto della Divisione della formazione professionale del Cantone Oscar Gonzalez, il sindaco Mario Branda, il direttore del Settore Risorse umane della Città Mattia Gervasoni e la responsabile degli apprendistati della Città Maris Martinetti. Branda ha reso omaggio ai diplomati e ai giovani che si sono distinti per i migliori risultati.
A dare voce alle esperienze vissute sono stati anche alcuni ex apprendisti della Città, diplomati tra il 2018 e il 2026, che hanno raccontato il proprio percorso.
I diplomati
I 19 giovani che hanno tagliato il traguardo sono Oksana Bajrami, Esterbina De La Cruz Lepori, Iris Frontini, Elisabeth Grossi, Andria Ilic e Davide Longhi per la formazione di Addetta/o alle cure sociosanitarie CFP. Thomas Blanchetti e Mauro Riva hanno concluso il percorso di Cuoca/o AFC, mentre Denise Elena Franconi ed Eliska Urietti si sono diplomate come Impiegate d’economia domestica AFC.
Nell’ambito della formazione di Impiegata/o di commercio AFC hanno ottenuto il diploma Carlotta Airoldi, Milos Bojic, Martino Grossi, Valery Guidotti e Kalkidan Kenklies. Reto Atanes, Costinel-Lucian Behra e Lorian Xhemaili hanno invece concluso la formazione di Impiegata/o di commercio AFC con maturità integrata. Marina Markovic si è diplomata come Operatrice sociosanitaria AFC.
I premiati
La cerimonia è stata anche l’occasione per valorizzare i diplomati che si sono distinti per i risultati ottenuti. Tra gli Impiegati di commercio AFC, Martino Grossi ha ricevuto la medaglia d’oro con una nota media di 5,6, mentre Kalkidan Kenklies si è aggiudicata la medaglia d’argento con una media di 5,5.
Una distinzione è andata anche a Carlotta Airoldi e Milos Bojic, entrambi con una media di 5,0. Per la formazione di Impiegata/o di commercio AFC con maturità integrata, Reto Atanes ha ricevuto la medaglia d’argento con una nota media di 5,0, mentre Lorian Xhemaili ha ottenuto una distinzione, sempre con una media di 5,0.
Nell’ambito della formazione di Addetta/o alle cure sociosanitarie CFP Junior, Davide Longhi è stato inoltre insignito del Premio ABAD in memoria di Fredy Züger, grazie alla nota media di 5,6. Spazio anche a Euliana Batista Pereira, salita sul palco insieme al suo formatore Francesco Bianco.
L’apprendista cuoca AFC, che ha iniziato il terzo anno di formazione al Centro Somen Sementina, ha conquistato il secondo posto al Poivrier d’Argent 2026, concorso riservato alle apprendiste e agli apprendisti cuochi al secondo anno di formazione dei Cantoni romandi e del Ticino. Un risultato che le ha garantito anche l’accesso alla competizione “Jeunes Talents Escoffier Suisse”, in programma il 24 ottobre a Wädenswil.
Dal 2018 numeri in crescita
Dopo l’aggregazione del 2017, la nuova Città di Bellinzona ha investito molto nell’ambito degli apprendistati, anche grazie ai numerosi formatori che si sono messi a disposizione. Nel 2018 si è partiti con 16 persone che stavano già svolgendo il proprio percorso formativo nei 13 ex Comuni aggregati.
Nel giro di un paio d’anni la Città ha raggiunto un picco di 80 apprendisti in 19 formazioni diverse, inclusi i percorsi integrativi e gli apprendistati di AMB, per poi stabilizzarsi su circa 60 apprendisti attivi per anno scolastico in 15 professioni differenti. Dall’inizio, nell’ambito degli apprendistati della nuova Città di Bellinzona sono transitate oltre duecento persone in formazione, con una media di 25 giovani che ogni anno concludono il proprio apprendistato.