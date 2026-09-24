Apprendisti-protagonisti: Bellinzona omaggia i suoi diplomati

A dare voce alle esperienze vissute sono stati anche alcuni ex apprendisti della Città, diplomati tra il 2018 e il 2026, che hanno raccontato il proprio percorso.

I diplomati

I 19 giovani che hanno tagliato il traguardo sono Oksana Bajrami, Esterbina De La Cruz Lepori, Iris Frontini, Elisabeth Grossi, Andria Ilic e Davide Longhi per la formazione di Addetta/o alle cure sociosanitarie CFP. Thomas Blanchetti e Mauro Riva hanno concluso il percorso di Cuoca/o AFC, mentre Denise Elena Franconi ed Eliska Urietti si sono diplomate come Impiegate d’economia domestica AFC.