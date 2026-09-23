L'auto finisce nel Ceresio...ma a bordo non c'era nessuno

Un parcheggio finito male

Secondo il quotidiano La Prealpina, a bordo del veicolo non ci sarebbe stato nessuno. La vettura, una Kia con targhe italiane, era stata parcheggiata nei pressi di una rampa di alaggio, presumibilmente senza freno a mano inserito, ed è scivolata nelle acque del lago, per poi andare a fondo.

L’Autorità di bacino precisa infine di avere provveduto ad avvisare la Società di Navigazione del Lago di Lugano, poiché era previsto il passaggio di un mezzo e la presenza dell’auto nel canale avrebbe potuto creare problemi alle operazioni di navigazione.