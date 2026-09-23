L'auto finisce nel Ceresio...ma a bordo non c'era nessuno
È successo a Lavena Ponte Tresa questa sera. L'auto sarebbe stata parcheggiata senza freno a mano inserito.
È successo a Lavena Ponte Tresa questa sera. L'auto sarebbe stata parcheggiata senza freno a mano inserito.
LAVENA PONTE TRESA - Momenti concitati intorno alle 18.30 a Lavena Ponte Tresa, dove un’auto è finita nel Lago Ceresio. A lanciare l’allarme è stato il sindaco della località al confine con il Ticino, Massimo Mastromarino, che ha contattato immediatamente il direttore dell’Autorità di bacino Maurizio Tumbiolo.
Lo comunica stasera l'Autorità di bacino stessa, che si è subito mobilitata per coordinare l’intervento e richiedere l’arrivo sul posto della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco.
Un parcheggio finito male
Secondo il quotidiano La Prealpina, a bordo del veicolo non ci sarebbe stato nessuno. La vettura, una Kia con targhe italiane, era stata parcheggiata nei pressi di una rampa di alaggio, presumibilmente senza freno a mano inserito, ed è scivolata nelle acque del lago, per poi andare a fondo.
L’Autorità di bacino precisa infine di avere provveduto ad avvisare la Società di Navigazione del Lago di Lugano, poiché era previsto il passaggio di un mezzo e la presenza dell’auto nel canale avrebbe potuto creare problemi alle operazioni di navigazione.
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