«Spegnere la musica alle due? Così il festival non sta in piedi»

«Deroga importante e generosa»

Contattato, il sindaco di Riviera, Cristiano Triulzi, non lascia margini di manovra: «La decisione del Municipio è legata soprattutto alla tutela della quiete pubblica». «La struttura scelta per la manifestazione - sottolinea -, oltre a trovarsi vicino a una zona residenziale, è un capannone multifunzionale e non una discoteca appositamente isolata e coibentata. Per questo il Municipio non ha accolto la richiesta di prolungare la musica fino alle 6 del mattino, concedendo invece una deroga fino alle 3».

Una deroga che Triulzi definisce «importante» e «generosa» rispetto alla prassi, «proprio perché abbiamo constatato la serietà dell'organizzazione». Una scelta, fa inoltre notare, legata anche alle caratteristiche della zona: «La conformazione della valle farebbe rimbombare la musica in tutto il quartiere di Iragna», osserva.