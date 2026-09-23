Corsa al Consiglio di Stato: il PS propone Marina Carobbio Guscetti e Nancy Lunghi

Seguendo la proposta della Commissione elettorale e della Direzione cantonale, le delegate e i delegati hanno deciso di proporre Marina Carobbio Guscetti, consigliera di Stato uscente, e Nancy Lunghi, municipale di Locarno, quali candidate del PS sulla lista unitaria e pluralista che il Partito Socialista intende costruire insieme ai Verdi e al MPS.