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Strada di Pregassona chiusa per incidente

Sbarramento totale sulla trafficata arteria già da prima delle 6
Strada di Pregassona chiusa per incidente
LETTORE TIO.CH
di Cronaca Ticino
Strada di Pregassona chiusa per incidente
Sbarramento totale sulla trafficata arteria già da prima delle 6

LUGANO - È un incidente la ragione dello sbarramento totale della Strada di Pregassona, tra i quartieri di Pregassona e Davesco.

A dare conferma del blocco, segnalato in redazione da un lettore, è il TCS. Al momento non siamo grado di fornire indicazioni sulla dinamica del sinistro, né sulla presenza di eventuali feriti.

Notizia in aggiornamento.

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