LUGANO
Strada di Pregassona chiusa per incidente
Sbarramento totale sulla trafficata arteria già da prima delle 6
LETTORE TIO.CH
Strada di Pregassona chiusa per incidente
Sbarramento totale sulla trafficata arteria già da prima delle 6
LUGANO - È un incidente la ragione dello sbarramento totale della Strada di Pregassona, tra i quartieri di Pregassona e Davesco.
A dare conferma del blocco, segnalato in redazione da un lettore, è il TCS. Al momento non siamo grado di fornire indicazioni sulla dinamica del sinistro, né sulla presenza di eventuali feriti.
Notizia in aggiornamento.
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