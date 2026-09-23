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FRANCIA

Orrore a Nizza: modella uccisa e fatta a pezzi

Il corpo della 25enne Larissa Brito è stato trovato nel bagagliaio dell'auto dell'ex compagno, fermato lunedì sull'autostrada A8.
Orrore a Nizza: modella uccisa e fatta a pezzi
Imago
Fonte Ats Ans
di Redazione
Orrore a Nizza: modella uccisa e fatta a pezzi
Il corpo della 25enne Larissa Brito è stato trovato nel bagagliaio dell'auto dell'ex compagno, fermato lunedì sull'autostrada A8.

PARIGI - Mathieu, ex compagno di Larissa Brito, modella brasiliana di 25 anni trovata morta lunedì vicino a Nizza, respinge le accuse. L'uomo, 29 anni, resta in stato di fermo e a disposizione degli inquirenti, secondo quanto riferisce il quotidiano locale Nice Matin.

Il 29enne era stato fermato lunedì durante un controllo in un'area di sosta dell'autostrada A8. Nel bagagliaio della sua auto gli agenti della polizia doganale hanno trovato il corpo della giovane, fatto a pezzi e nascosto in sacchi di plastica. Secondo il procuratore di Nizza Damien Martinelli, sul cadavere erano presenti ferite da arma da taglio.

Nello stesso periodo un uomo, presentatosi come amico della giovane, aveva denunciato la sua scomparsa alla polizia di Nizza. Ha riferito di essersi recato a casa di Larissa e di aver visto un uomo uscire dall'abitazione con alcune borse. L'appartamento, secondo quanto emerso, sarebbe stato appena ripulito. Gli investigatori hanno quindi collegato i due episodi e identificato la vittima.

Secondo il giornale brasiliano O Globo, che cita i familiari della 25enne, Larissa aveva avuto una breve relazione con Mathieu, poi interrotta. La madre, Liliane Brito Nogueira, ha raccontato che nell'ultimo messaggio ricevuto la figlia l'aveva informata che l'ex fidanzato si trovava in casa sua. In seguito la giovane avrebbe smesso di rispondere. La madre avrebbe quindi contattato l'uomo, che le avrebbe detto che Larissa stava dormendo.

Larissa Brito si era trasferita in Francia tre anni fa e in precedenza aveva lavorato in locali notturni di San Paolo. Mathieu, che secondo la fonte ha precedenti per reati stradali e traffico di stupefacenti, contesta le accuse a suo carico.

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