Orrore a Nizza: modella uccisa e fatta a pezzi

Nello stesso periodo un uomo, presentatosi come amico della giovane, aveva denunciato la sua scomparsa alla polizia di Nizza. Ha riferito di essersi recato a casa di Larissa e di aver visto un uomo uscire dall'abitazione con alcune borse. L'appartamento, secondo quanto emerso, sarebbe stato appena ripulito. Gli investigatori hanno quindi collegato i due episodi e identificato la vittima.

Secondo il giornale brasiliano O Globo, che cita i familiari della 25enne, Larissa aveva avuto una breve relazione con Mathieu, poi interrotta. La madre, Liliane Brito Nogueira, ha raccontato che nell'ultimo messaggio ricevuto la figlia l'aveva informata che l'ex fidanzato si trovava in casa sua. In seguito la giovane avrebbe smesso di rispondere. La madre avrebbe quindi contattato l'uomo, che le avrebbe detto che Larissa stava dormendo.