La più grande mappa genetica del cervello svela nuovi indizi sull'invecchiamento

NEW YORK - Nuovi indizi sui meccanismi alla base dell'invecchiamento e di malattie come Alzheimer, Parkinson e schizofrenia arrivano dalla più grande mappa genetica del cervello finora realizzata. La risorsa descrive l'espressione dei geni in 6,3 milioni di cellule provenienti da quasi 1'500 donatori, sani e malati.