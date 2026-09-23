Per il Cremlino, «non ci sono i presupposti per negoziare»

Commentando le dichiarazioni fatte ieri da Zelensky, il quale si è detto pronto a incontrare Putin in «qualsiasi momento», Peskov ha dichiarato che «per quanto riguarda l'incontro» tra i due la nostra posizione è ben nota. Putin ha detto che Zelensky, se lo desidera, può venire a Mosca».

«Gli saranno fornite garanzie di sicurezza. E sa perfettamente quali decisioni devono essere prese», ha sottolineato il portavoce del Cremlino. Tuttavia «organizzare un vertice prima che il lavoro a livello di esperti sia completato è inappropriato, sarebbe una perdita di tempo», ha detto ancora il portavoce presidenziale russo citato dalla TASS.