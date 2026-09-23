Sparatoria durante una festa: 11 morti a Durban

L'assalto è avvenuto durante una festa in un'abitazione di KwaMakhutha, township a circa 30 chilometri a sud di Durban, nella provincia sudafricana del KwaZulu-Natal. Secondo la polizia, tre uomini armati hanno fatto irruzione nella casa nella tarda serata di ieri e hanno aperto il fuoco sui presenti. Dieci vittime sono morte sul posto, mentre un'altra è deceduta successivamente in ospedale.

Nessun arresto è stato finora effettuato e le forze dell'ordine hanno avviato una vasta caccia all'uomo per rintracciare gli assalitori.