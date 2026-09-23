Sparatoria durante una festa: 11 morti a Durban
Tra le vittime c'è una donna incinta. La polizia non esclude una faida tra gruppi rivali
Tra le vittime c'è una donna incinta. La polizia non esclude una faida tra gruppi rivali
DURBAN - Undici persone sono state uccise da uomini armati che hanno fatto irruzione in una casa in una township di Durban, in Sudafrica. Lo ha riferito il capo del governo provinciale di KwaZulu-Natal, Thamsanqa Ntuli.
«Le vittime, tra cui una donna incinta, erano riunite in una casa poco prima delle 23», ha detto Ntuli, precisando che gli aggressori armati sarebbero entrati nell'abitazione aprendo il fuoco. Due persone sono sopravvissute all'attacco. Durban è la principale città della provincia di KwaZulu-Natal.
L'assalto è avvenuto durante una festa in un'abitazione di KwaMakhutha, township a circa 30 chilometri a sud di Durban, nella provincia sudafricana del KwaZulu-Natal. Secondo la polizia, tre uomini armati hanno fatto irruzione nella casa nella tarda serata di ieri e hanno aperto il fuoco sui presenti. Dieci vittime sono morte sul posto, mentre un'altra è deceduta successivamente in ospedale.
Nessun arresto è stato finora effettuato e le forze dell'ordine hanno avviato una vasta caccia all'uomo per rintracciare gli assalitori.
Alcune vittime note agli investigatori
Il movente resta sconosciuto, ma la polizia ha riferito che alcune delle vittime erano note agli investigatori nell'ambito di indagini su attività criminali. «Non si può escludere una faida tra gruppi rivali», hanno affermato le autorità.
Il premier della provincia, Thami Ntuli, ha definito l'eccidio «profondamente scioccante» e ha invitato la popolazione a collaborare con gli investigatori. La strage è l'ultima di una serie di sparatorie di massa che negli ultimi anni hanno colpito il Sudafrica, Paese alle prese con uno dei più elevati tassi di omicidi al mondo.
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