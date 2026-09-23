Harvey Weinstein, 15 anni di carcere per aggressione sessuale

In una commovente dichiarazione sull'impatto del reato, Miriam Haley ha affermato che, «certamente non pensavo che mi sarei trovata di nuovo qui sei anni dopo la prima condanna, confido che questa sarà l'ultima». Ha poi descritto dettagliatamente il processo estenuante e spiacevole di testimoniare in tribunale, accompagnato da un controesame volto a sminuirla e dall'essere molestata e minacciata online.