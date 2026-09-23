Harvey Weinstein, 15 anni di carcere per aggressione sessuale
Il caso chiude un capitolo fondamentale della lotta contro gli abusi nel mondo dello spettacolo.
NEW YORK - L'ex produttore di Hollywood Harvey Weinstein, 74 anni, è stato condannato nuovamente a 15 anni di carcere a New York per violenza sessuale su un'ex assistente di produzione, dopo otto anni di vicissitudini legali.
Il fondatore degli studi Miramax era stato condannato a 23 anni di carcere nel 2020 per il reato commesso nel 2006 nei confronti di Miriam Haley. Una Corte d'appello ha quindi ribaltato il verdetto nel 2024 per motivi procedurali: a giugno 2025, il tribunale lo ha nuovamente riconosciuto colpevole e oggi è arrivata la sentenza con la commisurazione della pena.
La sentenza segna un importante punto d'arrivo nel capitolo newyorkese della saga giudiziaria durata nove anni che ha dato il via al movimento globale #MeToo.
Un altro ricorso in vista
Secondo quanto riferiscono i media statunitensi, Weinstein dovrebbe presentare ricorso. È ormai probabile che rimarrà dietro le sbarre almeno fino alla fine dei suoi 80 anni. Seduto su una sedia a rotelle, è stato portato via rapidamente dall'aula dopo la lettura della sentenza, mentre alcune delle sue accusatrici si abbracciavano e si asciugavano le lacrime.
Sia Haley che Weinstein hanno parlato in tribunale. «Essere stata violentata da Harvey Weinstein ha avuto un effetto devastante sulla mia vita e sul mio senso di sicurezza [...]. La decisione di parlare apertamente mi costringerà a guardarmi alle spalle per gli anni a venire», ha detto Haley.
«Per me è un ergastolo. Sono stata ulteriormente traumatizzata nell'esercitare il mio diritto di ritenerlo responsabile. Tutto questo riconduce alle sue azioni», ha aggiunto, spiegando di aver pensato molte volte di porre fine alla sua ricerca di giustizia.
Minuti dopo, Weinstein si è scusato in aula con coloro che si sentono da lui feriti. «Provo rimorso per il dolore di Miriam Haley, ma devo ribadire la mia innocenza», ha detto al giudice.
Un'altra condanna in California
Secondo quanto si legge su Variety, Weinstein sarà sottoposto a una nuova determinazione della pena in California per aver stuprato e aggredito sessualmente la modella e attrice russa Evgeniya Chernyshova in un hotel di Los Angeles nel 2013. Il giudice Curtis Farber ha dichiarato che spetta allo Stato della California stabilire se la pena sarà scontata in modo concorrente (simultaneo) o consecutivo.
In una commovente dichiarazione sull'impatto del reato, Miriam Haley ha affermato che, «certamente non pensavo che mi sarei trovata di nuovo qui sei anni dopo la prima condanna, confido che questa sarà l'ultima». Ha poi descritto dettagliatamente il processo estenuante e spiacevole di testimoniare in tribunale, accompagnato da un controesame volto a sminuirla e dall'essere molestata e minacciata online.