LUGANO
Via Pretorio sbarrata per una notte
Chiusura alla circolazione veicolare nella notte martedì 29 e mercoledì 30 settembre
Ti-Press
Fonte red
Via Pretorio sbarrata per una notte
Chiusura alla circolazione veicolare nella notte martedì 29 e mercoledì 30 settembre
LUGANO - Via Pretorio a Lugano sarà sbarrata alla circolazione veicolare nella notte tra martedì 29 e mercoledì 30 settembre 2026, dalle ore 0:30 alle 5:00.
Il blocco, riferisce la Polizia Città di Lugano, avverrà l'altezza del civico 7, dopo l'incrocio con via Ariosto, per permettere il sollevamento di materiale mediante un'autogru. L'accesso a via Magatti sarà garantito da Riva Albertolli, rispettivamente via Albrizzi.
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