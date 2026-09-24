Auto di lusso nel mirino dei ladri: tre arresti e furti in crescita in Ticino

Le indagini avviate hanno permesso di individuare le sottratte e hanno portato all'arresto di un 19enne cittadino francese residente nel canton Zurigo, di un 21enne cittadino francese residente in Francia e di un 24enne cittadino marocchino, anche lui residente in Francia.

Per un quarto sospettato sono tuttora in corso le ricerche. Sono inoltre stati recuperati i quattro veicoli sottratti: due in territorio ticinese, uno in territorio vallesano e uno in territorio italiano.