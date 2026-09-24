Auto di lusso nel mirino dei ladri: tre arresti e furti in crescita in Ticino
La Polizia cantonale conferma l’aumento dei casi nel nostro cantone e invita a prestare maggiore attenzione alle misure di sicurezza.
BELLINZONA - Quattro colpi nell'ultima settimana, a cui si aggiungono alcuni tentativi non andati a buon fine. È in aumento in Ticino il fenomeno dei furti di auto di lusso. A confermarlo a Tio.ch è la Polizia cantonale.
I furti hanno preso di mira rivenditori di autoveicoli e carrozzerie a Manno, Lamone e Camorino. In base alle prime ricostruzioni, gli autori, reclutati tramite canali social, si sono recati nelle aziende e, dopo aver effettuato lo scasso, hanno sottratto le chiavi dei bolidi per poi fuggire a bordo delle auto.
Le indagini avviate hanno permesso di individuare le sottratte e hanno portato all'arresto di un 19enne cittadino francese residente nel canton Zurigo, di un 21enne cittadino francese residente in Francia e di un 24enne cittadino marocchino, anche lui residente in Francia.
Per un quarto sospettato sono tuttora in corso le ricerche. Sono inoltre stati recuperati i quattro veicoli sottratti: due in territorio ticinese, uno in territorio vallesano e uno in territorio italiano.
Il caso di Camorino
Il caso di Camorino risale a martedì scorso, 22 settembre, quando due Audi sono state rubate dalla concessionaria Culurgioni Auto di Camorino. Dopo aver fatto irruzione nello showroom, i ladri si sarebbero impossessati di una RS3 e di una RSQ3, alle quali sarebbero state successivamente sostituite le targhe. La RS3 è stata poi individuata in autostrada dopo essere rimasta coinvolta in un incidente. Il veicolo è stato recuperato e il presunto conducente arrestato.
Della RSQ3, invece, al momento non si hanno notizie. La dinamica esatta del furto e l'eventuale coinvolgimento di altre persone restano oggetto di accertamenti.
"Crime as a service"
Un altro aspetto riguarda il cosiddetto "crime as a service", un modello nel quale persone vengono reclutate per svolgere specifiche attività criminali su incarico di organizzazioni o gruppi. Un meccanismo che, secondo la Polizia, potrebbe essere applicabile anche ai furti di auto di lusso, sebbene per i casi ticinesi non risultino, allo stato attuale, elementi che indichino il coinvolgimento di persone del posto. Non emergono inoltre indicazioni di un reclutamento di giovani direttamente in Ticino.
Sul fronte della prevenzione, sono state sensibilizzate anche le carrozzerie. Agli operatori sono stati forniti consigli specifici per aumentare l'attenzione e favorire l'individuazione tempestiva di eventuali situazioni sospette.
La polizia raccomanda le seguenti misure:
Superfici espositive: illuminate l’area con sistemi d’illuminazione adeguati. Impedite l’accesso alle zone critiche installando barriere per veicoli.
Struttura dell’edificio: verificate che porte d’ingresso, porte e finestre siano dotate di un’efficace protezione antifurto. Se riscontrate delle carenze, provvedete alle migliorie e agli adeguamenti del caso.
Gestione delle chiavi delle auto: custodite le chiavi delle automobili in un luogo sicuro. Al di fuori degli orari di apertura, riponete le chiavi, così come il denaro contante e gli oggetti di valore in apposite casseforti installate a regola d’arte, lontane dagli spazi espositivi, oppure portateli con voi. Per un’installazione professionale, consultate il sito www.sichereswohnen-schweiz.ch (disponibile in tedesco e francese).
Immobilizzatori per auto: attivate il sistema di sicurezza installato di serie. Combinando dispositivi di sicurezza supplementari meccanici o elettronici, localizzatori mobili (tracker) e una quantità minima di carburante nel serbatoio, otterrete un’efficace protezione antifurto.
Sorveglianza: predisponete misure di sorveglianza elettroniche che attivino immediatamente l’allarme non appena si verifica un evento.
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