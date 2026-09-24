L’Italia continua a non riprendere i richiedenti l’asilo di sua competenza?

Quadri sottolinea inoltre l’aspetto finanziario della vicenda: «Il problema presenta anche una rilevante dimensione finanziaria. Tra dicembre 2022 e inizio settembre 2025, 1’850 casi hanno dovuto essere trattati dalla Svizzera perché il trasferimento verso l’Italia non era possibile. Il Consiglio federale ha quantificato in circa 75’000 franchi per persona i maggiori costi a carico della Confederazione, tra accoglienza, procedura d’asilo e contributi ai Cantoni».



Alla luce di queste considerazioni, il consigliere nazionale della Lega dei Ticinesi sottopone al Consiglio federale le seguenti domande:

