«Testa fracassata, ma per la giustizia sono solo lesioni semplici»
La delusione dell'uomo aggredito nella notte tra il 18 e il 19 maggio davanti alla sua abitazione. Nel frattempo chi l'ha colpito è in carcere.
GIUBIASCO - Lesioni semplici. Si chiude con questa "certezza" l'inchiesta nei confronti del 24enne guineano che nella notte tra il 18 e il 19 maggio ha aggredito un abitante di via Moderna, a Giubiasco.
Il richiedente l'asilo, già recidivo con una situazione simile causata qualche mese prima presso il vicino centro di accoglienza (e per cui è stato stabilito anche il reato di minacce), è stato condannato a una pena detentiva di sei mesi, di cui alcuni già scontati in stato di espiazione preventiva.
Poi forse sarà espulso dalla Svizzera. Sarà la Segreteria di Stato della Migrazione a doversi esprimere.
Procedimento chiuso
Nel frattempo il procedimento sulla vicenda di Via Moderna a Giubiasco è stato chiuso. Il dado è tratto. Con grande delusione dell'uomo aggredito. «Mi sento preso in giro quando leggo di lesioni semplici – sostiene contattato da tio.ch –. Il medico legale aveva elencato tutti i traumi che avevo subito. L'unica cosa che non è stata dimostrabile è l'uso della bottiglia per colpirmi la testa. Ma che io abbia ricevuto almeno quattro colpi forti è scritto nero su bianco».
Vita non in pericolo
L'inchiesta ha stabilito che, nonostante la situazione, l'uomo non si sarebbe mai trovato realmente in pericolo di vita. «Perché sono riuscito ad arrivare in casa e in seguito mia moglie ha chiamato i soccorsi. Al di là di questo, il medico si è chiesto come mai tutti quei traumi non abbiano effettivamente causato un pericolo di vita. La cosa che più mi ha fatto male è leggere l'insinuazione secondo cui i traumi potrebbero anche essere stati causati da più svenimenti, e dunque da cadute al suolo, mentre rientravo nella mia abitazione. Questo significa ignorare la realtà. Ho avuto un trauma cranico e un'emorragia interna, sono stato sulla soglia delle cure intense solo perché nel reparto non c'era spazio. Non scherziamo, mi hanno fracassato la testa».
«Io mai ascoltato»
Il nostro interlocutore è piuttosto scocciato. Sia fisicamente, sia psicologicamente porta ancora con sé i segni di quella notte. «Fatico a dimenticare. Sono migliorato, ma ho ancora qualche disagio. Dentro di me mi pongo tante domande. Non ho capito perché io non sono mai stato interrogato dagli inquirenti, mentre il mio aggressore è stato sentito più di una volta. La mia versione dei fatti ufficialmente non ce l'hanno. Mi è capitato di riflettere anche sui danni materiali. Quel tizio mi ha danneggiato occhiali e orologio. So che nessuno pagherà. Perché essendo richiedente l'asilo non è assicurato per danni a terzi. Certo, non è il problema principale. Ma fa comunque pensare».
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