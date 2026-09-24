«Testa fracassata, ma per la giustizia sono solo lesioni semplici»

Vita non in pericolo

L'inchiesta ha stabilito che, nonostante la situazione, l'uomo non si sarebbe mai trovato realmente in pericolo di vita. «Perché sono riuscito ad arrivare in casa e in seguito mia moglie ha chiamato i soccorsi. Al di là di questo, il medico si è chiesto come mai tutti quei traumi non abbiano effettivamente causato un pericolo di vita. La cosa che più mi ha fatto male è leggere l'insinuazione secondo cui i traumi potrebbero anche essere stati causati da più svenimenti, e dunque da cadute al suolo, mentre rientravo nella mia abitazione. Questo significa ignorare la realtà. Ho avuto un trauma cranico e un'emorragia interna, sono stato sulla soglia delle cure intense solo perché nel reparto non c'era spazio. Non scherziamo, mi hanno fracassato la testa».