Cambia il volto dell'A2 a Faido
L’Ufficio federale delle strade USTRA informa che iniziano in questi giorni i lavori per la realizzazione dei ripari fonici.
FAIDO - Entrano nel vivo a Faido i lavori lungo l’A2 nell’ambito del risanamento generale della tratta Faido - Varenzo. In questi giorni, informa l’Ufficio federale delle strade (USTRA), prende il via la realizzazione delle fondazioni delle barriere foniche, accompagnata dal risanamento dei viadotti esistenti.
Il progetto è stato avviato nel 2025. A Rodi sono attualmente in corso gli ultimi interventi relativi alla posa delle barriere foniche e dei pannelli fotovoltaici.
Da lunedì 28 settembre, nella zona di Faido, inizieranno invece i lavori per la realizzazione delle fondazioni delle barriere foniche e per il risanamento dei viadotti esistenti. Gli interventi proseguiranno fino all’inizio della pausa invernale, per poi riprendere nella primavera del 2027.
Durante i lavori, nelle ore diurne saranno sempre garantite due corsie per senso di marcia. Per ragioni di sicurezza, in corrispondenza del cantiere la velocità massima sarà limitata a 80 km/h.
USTRA invita gli utenti della strada alla prudenza e al rispetto della segnaletica di cantiere.