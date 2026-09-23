«Quest’anno non mi vedrete sul ghiaccio»
Jutta Leerdam si prende una pausa dopo l’oro e l’argento conquistati a Milano-Cortina: «Smettere per sempre? Suona troppo definitivo»
Jutta Leerdam si prende una pausa dopo l’oro e l’argento conquistati a Milano-Cortina: «Smettere per sempre? Suona troppo definitivo»
AMSTERDAM - Jutta Leerdam si prende una pausa. La 27enne olandese ha annunciato in un video pubblicato su YouTube che nella prossima stagione non parteciperà alle competizioni di pattinaggio di velocità. Nessun addio definitivo, però: la porta a un eventuale ritorno resta aperta.
«Una cosa è certa: questa stagione non mi vedrete sul ghiaccio. Questo è sicuro. Ma smettere? Suona troppo definitivo», ha spiegato Leerdam. La campionessa vuole ora dedicare più tempo a sé stessa: viaggiare, imparare nuove abilità e concentrarsi sulla creazione di contenuti per i suoi canali social. Su Instagram può contare su oltre sei milioni di follower.
«Questa è la mia nuova motivazione, questo è il mio nuovo obiettivo. E penso di essermi meritata di concedermi ora questa pace interiore e questa libertà», ha aggiunto, spiegando di sentire il bisogno di mettere sé stessa al centro.
La decisione arriva pochi mesi dopo i Giochi olimpici di Milano-Cortina, dove lo scorso febbraio ha conquistato l’oro nei 1000 metri e l’argento nei 500. Alla sua prima Olimpiade, nel 2022, aveva già conquistato l’argento nei 1000 metri.
Il pattinaggio, però, resta tutt’altro che un capitolo chiuso. «Ero ossessionata dal pattinaggio di velocità. È una parte importante di me, una parte importante del mio cuore. Non mi sembrerebbe giusto chiudere completamente questa porta», ha dichiarato. «Lo amo troppo per farlo. Ho 27 anni, la vita cambia, i sentimenti cambiano, e non potrei sentirmi a mio agio nel dire che smetto per sempre.»