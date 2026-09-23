«Quest’anno non mi vedrete sul ghiaccio»

«Questa è la mia nuova motivazione, questo è il mio nuovo obiettivo. E penso di essermi meritata di concedermi ora questa pace interiore e questa libertà», ha aggiunto, spiegando di sentire il bisogno di mettere sé stessa al centro.

La decisione arriva pochi mesi dopo i Giochi olimpici di Milano-Cortina, dove lo scorso febbraio ha conquistato l’oro nei 1000 metri e l’argento nei 500. Alla sua prima Olimpiade, nel 2022, aveva già conquistato l’argento nei 1000 metri.