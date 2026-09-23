«Boteli? Lo vedo in Premier»

In Premier ha giocato per anni Mario Balotelli, giocatore che nel 2007 avevi incrociato a Bellinzona, dove sembrava dovesse firmare dopo l'addio al Lumezzane (poi intervenne l'Inter e non se ne fece nulla). Boteli te lo ricorda? Ha lo stesso potenziale?

«Ha sicuramente caratteristiche simili al Balotelli che avevo conosciuto all'epoca. Poi Mario è diventato un giocatore di grande fisicità, forza ed esplosività. Allora era più esile anche come corporatura. Quindi direi di sì: può essere un giocatore che lo ricorda. Ma lo stesso Manzambi è un giocatore simile, con grande movimento, grande capacità di trovare la coordinazione anche nelle situazioni più difficili e una rapidità di esecuzione eccezionale. Boteli, poi, ha questa capacità, di cui avevamo parlato già otto mesi fa - e per fortuna non ci siamo sbagliati (ride, ndr) - di calamitare il pallone nei sedici metri e rendersi pericoloso. Una qualità rara. Un valore sicuro. Una caratteristica e peculiarità molto importante, che inevitabilmente attira l'attenzione di tante squadre, anche blasonate. Perché tutte hanno bisogno di qualcuno che la butti dentro. È un fattore troppo determinante».

Non solo Boteli: anche il Sion ha iniziato alla grande, con un ottimo percorso in Conference League e il secondo posto in campionato. Qual è l'obiettivo?

«Siamo contenti, Barthélemy, il nostro DS, sta facendo un ottimo lavoro, abbiamo una buona stabilità. Tutto ciò ci ha permesso di avere un ottimo inizio di stagione. Ottimo per i nostri tifosi e per l'ambiente che si è creato. Anche le partite in Europa sono state tutte positive, comprese quelle con l'Ajax. È chiaro che, da un lato, il sorteggio ci ha penalizzato perché ci ha impedito di fare il passo successivo, ma dall'altro ci ha permesso di vivere un'esperienza incredibile e di crescere, non solo come giocatori, ma anche come club. È vero, avremmo potuto avere un sorteggio più agevole, ma saremmo potuti uscire anche contro una squadra sulla carta più facile e meno attrattiva. Quindi va bene così. Anche del campionato siamo contenti. Siamo lì, dietro a un Lugano che sta vivendo un inizio di stagione unico, sia rispetto alle altre squadre sia rispetto alle stagioni passate. Sta facendo un percorso spettacolare. E se lo meritano, perché giocano bene».