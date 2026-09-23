Il Riva Basket riparte con energia e consapevolezza
Nuova stagione, nuova avventura, nuovi stimoli... stessa ambizione
Nuova stagione, nuova avventura, nuovi stimoli... stessa ambizione
RIVA SAN VITALE - Per il Riva Basket una nuova stagione è alle porte, e sarà una stagione in cui la prima squadra militerà nel campionato di LNB Women. La stagione inizierà il 26 settembre contro BC Winterthur tra le mura amiche di quel Palasangiorgio in cui si è conclusa in modo splendido la scorsa annata. Il campionato ‘25’-26 è infatti terminato con delle finali disputate proprio a Riva e in cui la squadra momò ha giocato il ruolo da outsider in modo magistrale, inchinandosi soltanto in finale a un inarrivabile Zurigo.
È esattamente sull’onda di quell’entusiasmo e di quel finale di stagione che la società vuole costruire anche quella all’orizzonte. Il club ha quindi deciso di confermare senza tentennamenti lo staff tecnico formato da Alessio Crugnola, Matteo Santi e Lidia Travaini, così come tutte le giocatrici in rosa e il responsabile tecnico Fabio Bassani. I nuovi volti che fanno parte della squadra di quest’anno sono chiamati a rimpiazzare alcune partenze (soprattutto per motivi di studio), dando parallelamente qualità ed esperienza a una rosa che è sempre molto giovane. Le nuove arrivate sono la statunitense Lily Fandre, che avrà il non facile compito di sostituire Prencis Harden la quale ha raccolto una stimolante sfida in Germania, Sofia Moretti, in arrivo da Varese, e Federica Ghidossi, che torna a Riva dopo 7 stagioni con Villars. Oltre a loro, formeranno la prima squadra Viola Santi, Elena Cattaneo, Marta Santi, Cloe Gerosa, Giorgia Veri, Valentina Clerici, Sara Equati, Mia Baggi e Silvia Fiori.
La stagione alle porte sarà una stagione che dovrà portare delle conferme. Dopo la decisione di un anno fa di ripartire dalla lega cadetta chiedendo la relegazione a tavolino, Il Riva ha infatti dedicato molte energie alla ricostruzione di un gruppo affiatato, umile e coraggioso. Il lavoro di tutti con i mesi ha dato degli ottimi frutti e desideriamo quindi continuare il percorso intrapreso. Per farlo al meglio negli scorsi mesi la società ha dato inizio a un processo di ricostruzione del settore giovanile, portando nuovi coach di valore a Riva, su tutti Cíntia Silva dos Santos. Il suo nome è di quelli che non passano inosservati: ex pivot di 194 cm, ha unito una leggendaria carriera con la Nazionale brasiliana a stagioni di altissimo livello nella WNBA americana e nei principali campionati europei. Nel suo palmares c’è anche una medaglia d’oro ai Mondiali in Australia del 1994. Cíntia si occuperà delle nostre squadre U14 e U16.
Parallelamente al progetto sportivo, questa stagione entrerà nel vivo anche il progetto etico che il club sta portando avanti insieme a Talento nella Vita, per poter lavorare anche sui lavori alla base dei successi personali e di gruppo. Ulteriore novità è poi il nuovo logo, accompagnato da un nuovo sito internet e da nuovo materiale.
Tornando alla prima squadra, l’obiettivo è di affrontare la stagione senza pressioni, ma anche con più consapevolezza e maturità, continuando quel processo di crescita in corso, sia come singoli sia come gruppo. Il campionato alle porte è come sempre difficile da leggere, con diverse nuove squadre che si sono iscritte e quindi con dei valori sul campo difficili da prevedere. La società non nasconde in ogni caso che sarebbe davvero bello potersi qualificare ancora per le finali.
«Lo scorso anno cestistico è stato pieno di emozioni. Siamo partite un po’ in sordina complici anche diversi infortuni ma ci siamo riprese alla grande con un risultato finale eccezionale. Le nostre ragazze hanno dimostrato di saper reagire ed hanno ottenuto un secondo posto molto meritato. Sarebbe bello poter semplicemente riconfermare la qualità della nostra squadra, ma come noto ogni anno è un anno nuovo. Noi del comitato siamo pronti e carichi e confidiamo che la squadra e lo staff abbiano tanta voglia di vincere e rimettersi in gioco. Da parte nostra ogni anno portiamo delle novità e dei cambiamenti e anche questa stagione con nuovi coach per il settore giovanile, con TNV e il nuovo logo, e grazie al nuovo sponsor un nuovo sito internet, abbiamo fatto un grande passo verso il futuro», sono le parole della presidentessa Gabriella Califano.
Coach Alessio Crugnola commenta invece così la stagione alle porte: «Dopo l’ultima stagione, conclusa in maniera quasi trionfale, ho ricordato subito alle ragazze che il nostro primo obiettivo quest’anno sarà quello di migliorare il sesto posto ottenuto nella scorsa regular season. Sappiamo poi che i playoff rappresentano quasi un torneo a parte, come ha dimostrato proprio il nostro finale di stagione 2025/2026. Il compito più impegnativo sarà sicuramente quello di Lily, chiamata a raccogliere l’eredità di Prencis non soltanto in termini di punti, ma anche di presenza, impatto ed efficacia sul campo. Sono davvero contento anche dell’arrivo di Sofia: è una ragazza giovane, ma con già tanta esperienza ad alti livelli in Italia, e si è rivelata fin da subito un ottimo innesto non soltanto dal punto di vista tecnico, ma anche umano. Il ritorno di Chicca, invece, potrà darci qualcosa in più in termini di faccia tosta, personalità e leadership, caratteristiche che in alcuni momenti della scorsa stagione ci sono mancate. Mi aspetto molto anche da Silvia, Giorgia e Valentina, chiamate a confermare l’ottimo contributo fornito nella passata stagione e, se possibile, a fare ancora un passo avanti. Per le ragazze più giovani, dopo il primo assaggio della categoria dello scorso anno, questa dovrà essere una stagione di ulteriore crescita: mi aspetto che provino a conquistarsi minuti importanti e, soprattutto, a prendersi qualche responsabilità in più. Infine, spero di riavere presto anche Sara che a causa di un brutto infortunio è stata costretta a seguire da spettatrice la cavalcata playoff. Prometto che ci metteremo il massimo dell'impegno per tornare a giocare le final four e dare anche a lei l'opportunità di giocarle sul campo».
La società ha poi voluto ringraziare i suoi sponsor. Tra loro ci sono AIL, Comune di Riva San Vitale, Delta Informatica SA, Garage Emil Frey, Caffè Chicco d’Oro, Banca Raiffeisen Basso Ceresio, Piccadilly SA, Hupac, Banca dello Stato, Ortelli Pierluigi Sagl, Securiton, Borgovecchio Vini Sa, Bjg Team 24 SA, Comune di Brusino, SICAS SA, Swisstecnology, ATN Gessi e Pitture, Axa Nova, Fizzy, Borgovecchio Ristorante, Quality Fitness e infine il nuovo sostenitore SNCE Group che si è occupato della parte tecnica inerente il nuovo sito.