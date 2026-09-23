Il Riva Basket riparte con energia e consapevolezza

La stagione alle porte sarà una stagione che dovrà portare delle conferme. Dopo la decisione di un anno fa di ripartire dalla lega cadetta chiedendo la relegazione a tavolino, Il Riva ha infatti dedicato molte energie alla ricostruzione di un gruppo affiatato, umile e coraggioso. Il lavoro di tutti con i mesi ha dato degli ottimi frutti e desideriamo quindi continuare il percorso intrapreso. Per farlo al meglio negli scorsi mesi la società ha dato inizio a un processo di ricostruzione del settore giovanile, portando nuovi coach di valore a Riva, su tutti Cíntia Silva dos Santos. Il suo nome è di quelli che non passano inosservati: ex pivot di 194 cm, ha unito una leggendaria carriera con la Nazionale brasiliana a stagioni di altissimo livello nella WNBA americana e nei principali campionati europei. Nel suo palmares c’è anche una medaglia d’oro ai Mondiali in Australia del 1994. Cíntia si occuperà delle nostre squadre U14 e U16.

Parallelamente al progetto sportivo, questa stagione entrerà nel vivo anche il progetto etico che il club sta portando avanti insieme a Talento nella Vita, per poter lavorare anche sui lavori alla base dei successi personali e di gruppo. Ulteriore novità è poi il nuovo logo, accompagnato da un nuovo sito internet e da nuovo materiale.