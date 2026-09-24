Il franco perde terreno: euro in risalita, dollaro ai massimi

Secondo Schlegel, la svalutazione è in linea con l’ampliamento dei differenziali dei tassi d’interesse tra la Svizzera e le principali aree valutarie. Anche i tassi d’interesse a lungo termine in Svizzera sono leggermente aumentati, ma in misura meno marcata rispetto all’estero. Di conseguenza, il franco è diventato relativamente meno attraente per gli investitori.