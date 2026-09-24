Affitti, naturalizzazioni e "made in Switzerland" sotto il Cupolone

La commissione respinge inoltre un trasferimento di competenza tra i livelli statali. Le competenze della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nel settore della naturalizzazione sono disciplinate in maniera chiara e si sono dimostrate valide, secondo la commissione.

Crans-Montana e il "Made in Switzerland"

In seguito, il plenum esaminerà a livello di divergenze la legge federale sul sostegno alle vittime di Crans-Montana, L'agenda dei lavori contempla anche varie mozioni, tra cui un atto di Fabio Regazzi (Centro/TI) che domanda una migliore protezione della croce svizzera che non dovrebbe figurare su merci prodotte all'estero (come le scarpe On, per esempio).