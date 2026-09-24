Cassis all'ONU: «Senza gli Stati Uniti succede poco in questo mondo»

Incontrato Lavrov

Come dichiarato su X dallo stesso Cassis nell'ambito dell'assemblea generale dell'Onu ha avuto modo di incontrare la sua controparte russa Sergei Lavrov. In tale occasione hanno fatto il punto sulla presidenza svizzera dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) dalla visita di Cassis a Mosca nel mese di febbraio e avrebbero discusso le prossime mosse in merito all'agenda dell'OSCE.