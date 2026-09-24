BNS, la decisione sui tassi sta arrivando: «Un rialzo a settembre è improbabile»

È cambiato anche il quadro sul fronte valutario: dall'inizio del 2026 il franco ha perso terreno nei confronti di euro e dollaro, rendendo più care le merci importate e aumentando così la pressione sui prezzi. L'inflazione è recentemente salita allo 0,8%. Secondo Burckhardt, inoltre, il rischio di un calo dei prezzi si è ulteriormente ridotto.

Per giovedì, tuttavia, l'esperto non prevede un aumento del tasso guida. Ritiene più probabile che la BNS riveda al rialzo le proprie previsioni sull'inflazione, segnalando così la possibilità di un successivo rialzo. Una sorpresa già a settembre non viene esclusa, ma è giudicata «piuttosto improbabile».