Per il cioccolato, segnali di ripresa

La crisi era stata innescata da un'impennata storica del corso della materia prima principale: nel 2024 il prezzo del cacao era salito temporaneamente a oltre 10'000 sterline per tonnellata (11'000 franchi al cambio attuale; la quotazione avviene a Londra). Cattivi raccolti in Africa occidentale, malattie delle piante e alberi invecchiati avevano ridotto l'offerta. Le speculazioni sui mercati delle materie prime avevano inoltre amplificato il movimento.

I produttori come Lindt & Sprüngli hanno reagito con massicci aumenti di prezzo: dal 2024 i principali fornitori hanno rincarato i prodotti cumulativamente del 25-50%, secondo Vontobel. Ciò ha pesato sempre più sulla domanda: i consumatori hanno scelto più spesso marchi più economici.