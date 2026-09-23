Medico tenta di strangolare una donna. E si giustifica: «Ero completamente ubriaco»

Il medico, un cittadino tedesco, aveva conosciuto la donna tramite un'app di incontri, ma tra i due i rapporti si erano fermati all'amicizia. Nonostante ciò, arrivati in hotel, l'uomo ha chiesto del «sesso orale tra amici». E, davanti al rifiuto di lei, è andato in escandescenze.

Dopo averla insultata pesantemente, le ha tirato i capelli, l'ha morsa e l'ha strangolata fino a farle perdere conoscenza. La donna è però riuscita a infilargli un dito nell'occhio, facendogli mollare la presa, dopodiché lo ha chiuso in bagno e si è data alla fuga.