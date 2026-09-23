Parmelin mette in guardia da un'escalation nel Golfo

NEW YORK - Il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha messo in guardia dalle conseguenze di un'escalation del conflitto nella regione del Golfo. Davanti ai media riuniti oggi a New York per l'81esima Assemblea generale dell'ONU, ha ribadito che l'obiettivo delle Nazioni Unite è tornare a una maggiore stabilità e a soluzioni politiche concrete, sia nel Golfo Persico sia tra Russia e Ucraina.