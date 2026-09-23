Cherosene caro come l'oro, nel 2027 i voli rischiano di diventare ancora più salati

Swiss è, per ora, ampiamente protetta dalle oscillazioni: l'86% del consumo previsto di cherosene per il resto del 2026 è coperto tramite il cosiddetto fuel hedging, ha spiegato la portavoce Anja Beeler. Anche Edelweiss copre in anticipo parte del proprio fabbisogno. La compagnia segnala, inoltre, che la crisi in Medio Oriente può imporre deviazioni e quindi un maggiore consumo di carburante.

Secondo Andreas Wittmer, esperto di aviazione dell’Università di San Gallo, il carburante rappresenta circa un terzo dei costi complessivi di una compagnia aerea. Se i prezzi resteranno elevati e le coperture più favorevoli scadranno, le compagnie dovranno accettare margini inferiori oppure trasferire parte dei costi sui clienti. «Se la situazione dovesse durare a lungo, i prezzi aumenteranno. Quanto, non lo so», afferma Wittmer.