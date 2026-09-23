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SAN GALLO

Grave incendio in un appartamento di San Gallo: un 24enne rischia la vita

Ancora da chiarire le cause del rogo.
Grave incendio in un appartamento di San Gallo: un 24enne rischia la vita
Polizia cantonale sangallese
Fonte Polizia cantonale sangallese
elaborata da Redazione
Grave incendio in un appartamento di San Gallo: un 24enne rischia la vita
Ancora da chiarire le cause del rogo.

SAN GALLO - Un grave incendio è scoppiato nella serata di mercoledì in un appartamento di una palazzina situata nella zona est di San Gallo. Un giovane di 24 anni è rimasto gravemente ferito e si trova attualmente in pericolo di vita. Lo ha comunicato la Polizia cantonale sangallese, aggiungendo che un 40enne ha invece riportato ferite lievi.

L’allarme è stato lanciato poco prima delle 21 da una terza persona, che ha contattato la centrale operativa di emergenza segnalando un rogo in un edificio di Rorschacherstrasse.

I pompieri sono intervenuti rapidamente e sono riusciti a domare le fiamme in breve tempo, evitando che si propagassero ad altre parti dello stabile.

Oltre ai due feriti, tutti gli altri residenti dell’edificio sono rimasti illesi e hanno già potuto fare ritorno nelle proprie abitazioni.

Le cause dell’incendio restano al momento sconosciute e sono oggetto di indagine da parte del Centro di competenza di medicina forense della Polizia cantonale di San Gallo. Non è ancora stata quantificata l’entità dei danni materiali.

Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della polizia cittadina e cantonale, undici pompieri, due ambulanze e un medico d’urgenza.

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