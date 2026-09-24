Quasi un terzo degli svizzeri dorme troppo poco. E tu?

Il sondaggio

L’istituto di ricerche di mercato Innofact ha intervistato, su incarico di Helsana, 1026 utenti internet assimilati linguisticamente tra i 18 e i 65 anni dalla Svizzera tedesca, dalla Svizzera romanda e dalla Svizzera italiana. Il sondaggio online si è svolto dal 20 al 26 maggio 2026. Il campione è stato quotato e ponderato, tra l’altro, per sesso, età e regione linguistica.