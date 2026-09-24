Naturalizzazione dopo 5 anni? Il Parlamento dice no

L'iniziativa costituisce una ingerenza nelle competenze cantonali, ha spiegato il ministro della giustizia Beat Jans a nome del Consiglio federale, ricordando che l'Esecutivo ha già approvato i rapporti in adempimento di due postulati, uno relativo alle naturalizzazioni della seconda generazione di stranieri e l'altro ai verbali dei colloqui di naturalizzazione. I risultati saranno discussi con i Cantoni e i Comuni, ha aggiunto Jans, raccomandando di respingere l'iniziativa popolare senza presentare un controprogetto diretto o indiretto. Il dossier è pronto per le votazioni finali.