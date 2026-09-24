Strada della Surselva chiusa di notte
Prevista la posa di un ponte provvisorio e lavori preliminari in vista della chiusura totale nella primavera 2027.
Prevista la posa di un ponte provvisorio e lavori preliminari in vista della chiusura totale nella primavera 2027.
BONADUZ (GR) - Chiusure notturne in vista sulla strada della Surselva lungo la sponda destra del Reno. L'Ufficio tecnico effettuerà lavori urgenti di manutenzione e risanamento nel tratto tra Zault e Spitg, nella gola del Reno (Ruinaulta). Per consentire gli interventi, la strada sarà chiusa durante la notte dall'11 al 30 ottobre 2026.
Le chiusure riguarderanno anche pedoni e ciclisti, mentre nei fine settimana la strada rimarrà normalmente transitabile. Durante i lavori il traffico sarà deviato su un percorso ad ampio raggio via Flims.
Gli interventi interesseranno un tratto di circa 30 metri e riguarderanno il muro a gravità a valle e il tracciato della strada.
L'Ufficio tecnico approfitterà inoltre delle chiusure delle prossime settimane per eseguire alcuni lavori preliminari in vista della chiusura totale prevista per la primavera del 2027. Durante le chiusure notturne sarà posato un ponte ausiliario temporaneo per attraversare il tratto interessato dai lavori e sarà sostituito il coronamento del muro di sostegno.
Chiusure notturne
- Da domenica 11 a venerdì 16 ottobre 2026, dalle ore 20:00 alle ore 05:00
- Da domenica 18 a venerdì 23 ottobre 2026, dalle ore 20:00 alle ore 05:00
- Da domenica 25 a venerdì 30 ottobre 2026, dalle ore 20:00 alle ore 05:00
La strada è chiusa ogni notte, da domenica sera a venerdì mattina. Per gli utenti della strada è a disposizione la deviazione via Flims. Durante il fine settimana (venerdì e sabato sera) la strada rimane normalmente transitabile. Ciclisti e pedoni non potranno attraversare il cantiere.