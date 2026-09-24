Strada della Surselva chiusa di notte

Chiusure notturne



Da domenica 11 a venerdì 16 ottobre 2026, dalle ore 20:00 alle ore 05:00



Da domenica 18 a venerdì 23 ottobre 2026, dalle ore 20:00 alle ore 05:00



Da domenica 25 a venerdì 30 ottobre 2026, dalle ore 20:00 alle ore 05:00



La strada è chiusa ogni notte, da domenica sera a venerdì mattina. Per gli utenti della strada è a disposizione la deviazione via Flims. Durante il fine settimana (venerdì e sabato sera) la strada rimane normalmente transitabile. Ciclisti e pedoni non potranno attraversare il cantiere.