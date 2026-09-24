La BNS non si muove: il tasso guida resta allo 0%
Gli operatori di mercato avevano già anticipato la decisione della BNS nonostante le mosse differenti delle altre banche centrali.
Gli operatori di mercato avevano già anticipato la decisione della BNS nonostante le mosse differenti delle altre banche centrali.
BERNA - La Banca nazionale svizzera (BNS) lascia invariata la sua politica monetaria: come ampiamente atteso, l'istituto mantiene il suo tasso guida allo 0,0%, il livello a cui si trova dal giugno 2025.
Ora per il 2026, 2027 e 2028 si prevedono tassi tra lo 0,7 e lo 0,8 per cento. Finora le previsioni erano di uno 0,6 fino a 0,7 per cento. La pressione inflazionistica a medio termine è aumentata solo leggermente rispetto all'ultima valutazione della situazione, hanno sottolineato i responsabili della politica monetaria in occasione della valutazione della situazione monetaria di giovedì.
Per l'economia svizzera, la BNS prevede inoltre per l'anno in corso una crescita tra l'1,5 e il 2,0 per cento, dopo che finora era stata prevista attorno all'1 per cento. Per il 2027 si prevede ancora circa l'1,5 per cento.
La nuova pausa sui tassi della BNS non sorprende. Economiste ed economisti intervistati dall'agenzia di stampa AWP si aspettavano all'unanimità questa decisione in anticipo, anche se altre grandi banche centrali nelle ultime settimane avevano aumentato i tassi.