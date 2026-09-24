Cerca e trova immobili
Segnalaci
Svizzera

La BNS non si muove: il tasso guida resta allo 0%

Gli operatori di mercato avevano già anticipato la decisione della BNS nonostante le mosse differenti delle altre banche centrali.
La BNS non si muove: il tasso guida resta allo 0%
Depositphotos (Marlon_Trottmann)
Fonte Ats
di Redazione
La BNS non si muove: il tasso guida resta allo 0%
Gli operatori di mercato avevano già anticipato la decisione della BNS nonostante le mosse differenti delle altre banche centrali.

BERNA - La Banca nazionale svizzera (BNS) lascia invariata la sua politica monetaria: come ampiamente atteso, l'istituto mantiene il suo tasso guida allo 0,0%, il livello a cui si trova dal giugno 2025.

SVIZZERA
La BNS non si muoverà. Per ora

Ora per il 2026, 2027 e 2028 si prevedono tassi tra lo 0,7 e lo 0,8 per cento. Finora le previsioni erano di uno 0,6 fino a 0,7 per cento. La pressione inflazionistica a medio termine è aumentata solo leggermente rispetto all'ultima valutazione della situazione, hanno sottolineato i responsabili della politica monetaria in occasione della valutazione della situazione monetaria di giovedì.

Per l'economia svizzera, la BNS prevede inoltre per l'anno in corso una crescita tra l'1,5 e il 2,0 per cento, dopo che finora era stata prevista attorno all'1 per cento. Per il 2027 si prevede ancora circa l'1,5 per cento.

La nuova pausa sui tassi della BNS non sorprende. Economiste ed economisti intervistati dall'agenzia di stampa AWP si aspettavano all'unanimità questa decisione in anticipo, anche se altre grandi banche centrali nelle ultime settimane avevano aumentato i tassi.

SVIZZERA
BNS, la decisione sui tassi sta arrivando: «Un rialzo a settembre è improbabile»
Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
banca nazionale svizzerabnspolitica monetaria
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
«All'inizio ho pensato a uno scherzo. Sono ancora sotto shock»
LIVE
BELLINZONA
1 gior
11
86

«All'inizio ho pensato a uno scherzo. Sono ancora sotto shock»

Foto e selfie con la selvaggina morta: «Ora basta»
LIVE
CANTONE
2 gior
476

Foto e selfie con la selvaggina morta: «Ora basta»

La lite finisce a pugni. Ferite e punti al volto per un tiktoker
LIVE
MENDRISIO
19 ore

La lite finisce a pugni. Ferite e punti al volto per un tiktoker

«Possiamo sopportare un occhio nero, ma due occhi neri e un naso rotto sono troppo»
LIVE
SVIZZERA
3 gior
22
86

«Possiamo sopportare un occhio nero, ma due occhi neri e un naso rotto sono troppo»

Gli ruba l’auto, lo insegue e il ladro fa un incidente... ma c'è di più
LIVE
CHIASSO
1 gior
53
122

Gli ruba l’auto, lo insegue e il ladro fa un incidente... ma c'è di più

«Mi ha lasciato solo a 7500 metri»
LIVE
NEPAL
3 gior
11
113

«Mi ha lasciato solo a 7500 metri»

«Non sussistono elementi per aprire un procedimento disciplinare»
LIVE
CANTONE
21 ore
198

«Non sussistono elementi per aprire un procedimento disciplinare»

Cazzotti e spintoni e poi sbattono tutti fuori dal locale
LIVE
LUGANO
17 ore
42
111

Cazzotti e spintoni e poi sbattono tutti fuori dal locale

Intervento di polizia in via Ginevra, due giovani oppongono resistenza
LIVE
LUGANO
2 gior
20
99

Intervento di polizia in via Ginevra, due giovani oppongono resistenza

Eutanasia a 43 anni per Arnaud Denis a causa di complicazioni dopo un'operazione
LIVE
FRANCIA
23 ore
1
91

Eutanasia a 43 anni per Arnaud Denis a causa di complicazioni dopo un'operazione

Alpinista bloccato sul Pizzo Rotondo, recuperato a 3mila metri
LIVE
LOCARNO
3 gior
20
59

Alpinista bloccato sul Pizzo Rotondo, recuperato a 3mila metri

«Ermotti non poteva fare peggio, ego fuori controllo»
LIVE
SVIZZERA
19 ore
19
84

«Ermotti non poteva fare peggio, ego fuori controllo»

Fiamma e la lotta contro il tempo: «Ora ci sono speranze concrete»
LIVE
CANTONE
2 gior
2

Fiamma e la lotta contro il tempo: «Ora ci sono speranze concrete»

Docente delle scuole elementari Nord, il Municipio: «Adottati i provvedimenti necessari»
LIVE
BELLINZONA
1 gior
12
27

Docente delle scuole elementari Nord, il Municipio: «Adottati i provvedimenti necessari»

L'effrazione, il furto, la fuga e l'incidente. Un arresto
LIVE
BELLINZONA
1 gior
22
63

L'effrazione, il furto, la fuga e l'incidente. Un arresto

Terremoto-Xhaka: non andrà in Nazionale
LIVE
NAZIONALE
2 gior
28
83

Terremoto-Xhaka: non andrà in Nazionale

Pugni e schiaffi per un lettino, 82enne muore sulla spiaggia
LIVE
GRECIA
2 gior

Pugni e schiaffi per un lettino, 82enne muore sulla spiaggia

Gobbi torna a parlare di Zali: «È caduta davvero la fiducia»
LIVE
CANTONE
1 gior

Gobbi torna a parlare di Zali: «È caduta davvero la fiducia»

Auto in fiamme sulla cantonale
LIVE
BELLINZONA
2 gior
19
18

Auto in fiamme sulla cantonale

Fino a un anno di squalifica: Xhaka rischia di essere fatto a pezzi
LIVE
LUCERNA
2 gior
64
145

Fino a un anno di squalifica: Xhaka rischia di essere fatto a pezzi

Un tweet del Consiglio federale allarma milioni di persone
LIVE
SVIZZERA
2 gior
19

Un tweet del Consiglio federale allarma milioni di persone

Maddie McCann, c'è una prima ammissione del sospettato
LIVE
PORTOGALLO
1 gior

Maddie McCann, c'è una prima ammissione del sospettato

La vergogna di comparire come divorziati. Oppure no
LIVE
CANTONE
1 gior
20
39

La vergogna di comparire come divorziati. Oppure no

Un metro e mezzo nel sorpasso delle bici deve diventare obbligatorio?
LIVE
SVIZZERA
3 gior
68
152

Un metro e mezzo nel sorpasso delle bici deve diventare obbligatorio?

L'auto finisce nel Ceresio...ma a bordo non c'era nessuno
LIVE
CONFINE
14 ore

L'auto finisce nel Ceresio...ma a bordo non c'era nessuno

Ecco perché c'è la paura dei camionisti
LIVE
CANTONE
2 gior
20
25

Ecco perché c'è la paura dei camionisti

California chiuso, la sorpresa per le famiglie: «I bimbi potranno tornare in acqua»
LIVE
CANTONE
16 ore
6
49

California chiuso, la sorpresa per le famiglie: «I bimbi potranno tornare in acqua»

«Mi sono procurato un certificato falso»
LIVE
NAZIONALE
2 gior
96
118

«Mi sono procurato un certificato falso»

Incidente all'Oktoberfest, muore un dipendente di 52 anni
LIVE
GERMANIA
2 gior

Incidente all'Oktoberfest, muore un dipendente di 52 anni

«Xhaka peggio di Fischer: potrebbero saltar fuori altri nomi»
LIVE
LUCERNA
2 gior
19
52

«Xhaka peggio di Fischer: potrebbero saltar fuori altri nomi»

La lite e l'arresto cardiaco: «Mio marito è morto per una sciocchezza»
LIVE
GRECIA
1 gior
1
14

La lite e l'arresto cardiaco: «Mio marito è morto per una sciocchezza»

Orrore a Nizza: modella uccisa e fatta a pezzi
LIVE
FRANCIA
13 ore

Orrore a Nizza: modella uccisa e fatta a pezzi

«Il nuovo calcolo delle rette per gli ospiti delle case anziani va corretto?»
LIVE
CANTONE
2 gior
4
19

«Il nuovo calcolo delle rette per gli ospiti delle case anziani va corretto?»

Un pomeriggio di passioni per chi viaggiava (in treno) tra Bellinzona e Lugano
LIVE
CANTONE
19 ore
12
45

Un pomeriggio di passioni per chi viaggiava (in treno) tra Bellinzona e Lugano

Presentato oggi il nuovo volto del Cassarate
LIVE
LUGANO
1 gior
5
38

Presentato oggi il nuovo volto del Cassarate

Minorenni e sfruttamento sessuale. E in Ticino?
LIVE
CANTONE
1 gior
14
42

Minorenni e sfruttamento sessuale. E in Ticino?

«Era la nostra seconda casa»: in 40 al sit-in per il California
LIVE
BALERNA
1 gior
2
33

«Era la nostra seconda casa»: in 40 al sit-in per il California

Pesca di frodo sul Lago Maggiore, nei guai un 57enne ticinese
LIVE
CANTONE/CONFINE
1 gior
17
63

Pesca di frodo sul Lago Maggiore, nei guai un 57enne ticinese

È morto il figlio maggiore di Cindy Crawford
LIVE
STATI UNITI
3 gior
23

È morto il figlio maggiore di Cindy Crawford

«Un vuoto in un CV non significa che un ragazzo sia “sbagliato”, bisogna guardare oltre»
LIVE
CANTONE
2 gior
5

«Un vuoto in un CV non significa che un ragazzo sia “sbagliato”, bisogna guardare oltre»

Alta vigilanza sul caso Zali: l'MpS vuole chiarire l'operato di Gobbi
LIVE
CANTONE
2 gior
36
145

Alta vigilanza sul caso Zali: l'MpS vuole chiarire l'operato di Gobbi

Arriva la discoteca solo per mamme
LIVE
LUGANO
3 gior

Arriva la discoteca solo per mamme

La dottoressa smentisce Xhaka: «L'ho vaccinato correttamente»
LIVE
NAZIONALE
1 gior
37
49

La dottoressa smentisce Xhaka: «L'ho vaccinato correttamente»

«Xhaka è stato un codardo»
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
1 gior
59

«Xhaka è stato un codardo»

I furbetti dei sacchi neri non mollano
LIVE
CANTONE
3 gior
52

I furbetti dei sacchi neri non mollano

Burrasca Ferrari
LIVE
I RACCONTI DELLA F1
14 ore
8

Burrasca Ferrari

Spaventoso incidente all'Oktoberfest: un uomo è in pericolo di vita
LIVE
GERMANIA
2 gior

Spaventoso incidente all'Oktoberfest: un uomo è in pericolo di vita

Cinque ore per riaprire l’A2: il caso Mezzovico a Berna
LIVE
CANTONE/SVIZZERA
22 ore
17
59

Cinque ore per riaprire l’A2: il caso Mezzovico a Berna

È questo «il più grande equivoco sulle cure palliative»
LIVE
LUGANO
3 ore
15

È questo «il più grande equivoco sulle cure palliative»

Caso Zali, raccolte le informazioni: ora si prepara il rapporto
LIVE
CANTONE
2 gior
18
43

Caso Zali, raccolte le informazioni: ora si prepara il rapporto

ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
Naturalizzazione dopo 5 anni? Il Parlamento dice no
LIVE
SVIZZERA
1 min

Naturalizzazione dopo 5 anni? Il Parlamento dice no

Strada della Surselva chiusa di notte
LIVE
GRIGIONI
40 min

Strada della Surselva chiusa di notte

Iniziativa sulla neutralità, iniziativa sull'alimentazione: come avete votato?
LIVE
SONDAGGIO TAMEDIA
1 ora

Iniziativa sulla neutralità, iniziativa sull'alimentazione: come avete votato?

Cassis all'ONU: «Senza gli Stati Uniti succede poco in questo mondo»
LIVE
SVIZZERA
1 ora
19
65

Cassis all'ONU: «Senza gli Stati Uniti succede poco in questo mondo»

Affitti, naturalizzazioni e "made in Switzerland" sotto il Cupolone
LIVE
CAMERE FEDERALI
2 ore
5

Affitti, naturalizzazioni e "made in Switzerland" sotto il Cupolone

Quasi un terzo degli svizzeri dorme troppo poco. E tu?
LIVE
SVIZZERA
3 ore
5

Quasi un terzo degli svizzeri dorme troppo poco. E tu?

La cassaforte segreta dell'AfD in Svizzera
LIVE
SVIZZERA / GERMANIA
10 ore
12
70

La cassaforte segreta dell'AfD in Svizzera

Grave incendio in un appartamento di San Gallo: un 24enne rischia la vita
LIVE
SAN GALLO
10 ore

Grave incendio in un appartamento di San Gallo: un 24enne rischia la vita

Medico tenta di strangolare una donna. E si giustifica: «Ero completamente ubriaco»
LIVE
VALLESE
11 ore
3

Medico tenta di strangolare una donna. E si giustifica: «Ero completamente ubriaco»

Parmelin mette in guardia da un'escalation nel Golfo
LIVE
ASSEMBLEA ONU
14 ore
3

Parmelin mette in guardia da un'escalation nel Golfo