La BNS non si muove: il tasso guida resta allo 0%

Ora per il 2026, 2027 e 2028 si prevedono tassi tra lo 0,7 e lo 0,8 per cento. Finora le previsioni erano di uno 0,6 fino a 0,7 per cento. La pressione inflazionistica a medio termine è aumentata solo leggermente rispetto all'ultima valutazione della situazione, hanno sottolineato i responsabili della politica monetaria in occasione della valutazione della situazione monetaria di giovedì.