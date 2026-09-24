La gallina barbuta fa capolino sui francobolli

Accanto alla gallina appenzellese barbuta, la nuova serie di francobolli raffigura la pecora «Roux du Valais», il bovino grigio retico, la capra dal collo rosso e il coniglio piccolo screziato tricolore.

La Posta dedica una serie di francobolli a cinque razze svizzere di animali da reddito a rischio di estinzione, tra cui la gallina appenzellese barbuta: la sua caratteristica barba di piume la rende inconfondibile e il suo sguardo deciso attira subito l’attenzione. La gallina è inoltre ben adattata al clima svizzero, ad esempio grazie alla cresta compatta, che offre una ridotta superficie di esposizione al freddo invernale. Ciononostante, nel corso del tempo è stata soppiantata da altre razze. Dal 1985 la fondazione ProSpecieRara si impegna a favore della sua salvaguardia. La gallina appenzellese barbuta è rappresentativa delle razze autoctone tradizionali che hanno caratterizzato l’agricoltura svizzera nel corso delle generazioni. Tuttavia, queste razze sono considerate a rischio perché i loro effettivi sono numericamente molto ridotti, in calo o sono presenti solo in poche regioni. Oltre alla gallina appenzellese barbuta sui francobolli sono raffigurati anche la pecora «Roux du Valais», il bovino grigio retico, la capra dal collo rosso e il coniglio piccolo screziato tricolore.