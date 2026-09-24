La gallina barbuta fa capolino sui francobolli
I nuovi francobolli saranno disponibili dal 5 novembre 2026
BERNA - La Posta dedica una serie di francobolli a cinque razze svizzere di animali da reddito a rischio di estinzione. Tra queste c'è la gallina appenzellese barbuta, riconoscibile per la caratteristica barba di piume e lo sguardo deciso. La razza è ben adattata al clima svizzero anche grazie alla cresta compatta, che offre una ridotta superficie di esposizione al freddo invernale.
Nel corso del tempo, tuttavia, la gallina appenzellese barbuta è stata soppiantata da altre razze. Dal 1985 la fondazione ProSpecieRara si impegna per la sua salvaguardia. La gallina rappresenta una delle razze autoctone tradizionali che hanno caratterizzato per generazioni l'agricoltura svizzera e che oggi sono considerate a rischio perché presenti con effettivi numericamente molto ridotti, in calo o concentrati soltanto in poche regioni.
Accanto alla gallina appenzellese barbuta, la nuova serie di francobolli raffigura la pecora «Roux du Valais», il bovino grigio retico, la capra dal collo rosso e il coniglio piccolo screziato tricolore.
La Posta dedica una serie di francobolli a cinque razze svizzere di animali da reddito a rischio di estinzione, tra cui la gallina appenzellese barbuta: la sua caratteristica barba di piume la rende inconfondibile e il suo sguardo deciso attira subito l’attenzione. La gallina è inoltre ben adattata al clima svizzero, ad esempio grazie alla cresta compatta, che offre una ridotta superficie di esposizione al freddo invernale. Ciononostante, nel corso del tempo è stata soppiantata da altre razze. Dal 1985 la fondazione ProSpecieRara si impegna a favore della sua salvaguardia. La gallina appenzellese barbuta è rappresentativa delle razze autoctone tradizionali che hanno caratterizzato l’agricoltura svizzera nel corso delle generazioni. Tuttavia, queste razze sono considerate a rischio perché i loro effettivi sono numericamente molto ridotti, in calo o sono presenti solo in poche regioni. Oltre alla gallina appenzellese barbuta sui francobolli sono raffigurati anche la pecora «Roux du Valais», il bovino grigio retico, la capra dal collo rosso e il coniglio piccolo screziato tricolore.
Nell'attuale emissione la Posta propone sia francobolli con i valori facciali attualmente validi, come quelli di Natale, sia esemplari con i nuovi valori che entreranno in vigore nel 2027. Tutti i francobolli dell'emissione saranno disponibili e validi presso la Posta a partire dal 5 novembre 2026.
La Posta pubblica inoltre nuovi francobolli ordinari con i valori facciali in vigore dal 2027. Caratterizzati da diversi motivi di montagna, saranno disponibili a partire dall'inizio di dicembre 2026 e saranno validi dal 1º gennaio 2027.
Oltre ai classici francobolli, la Posta mette a disposizione anche possibilità di affrancatura digitali: tramite la Post-App è possibile pagare le spese di porto utilizzando il Digital Stamp.
I motivi dell'emissione di francobolli 4/26 sono disponibili per il download come immagini singole e possono essere utilizzati a scopo redazionale nei media stampati e online. Ulteriori informazioni sui singoli francobolli sono disponibili nella rivista filatelica «La Lente» e nella rubrica «Il mondo dei francobolli».