Aiuta l'anziana vicina ad annullare degli abbonamenti, Swisscom lo licenzia dopo 38 anni
Un tecnico di Swisscom ha aiutato la vicina 83enne a risolvere un problema legato a dei contratti di abbonamento...poco dopo, però, ha ricevuto una lettera di licenziamento.
BULLE - Dopo 38 anni trascorsi in Swisscom, Sébastien Perriard è stato licenziato. Il tecnico 54enne contesta la decisione, arrivata in seguito a una visita privata in un negozio dell'operatore a Bulle (canton Friburgo), dove aveva accompagnato la vicina 83enne per aiutarla con alcuni abbonamenti.
Come riferisce il Tages-Anzeiger, l'anziana aveva acquistato un iPhone con accessori e sottoscritto degli abbonamenti, rendendosi conto solo in seguito di non averne bisogno. Alla fine di gennaio Perriard l'aveva quindi accompagnata in filiale per cercare di rescindere i contratti. La questione è stata poi risolta telefonicamente.
Un tono «aggressivo»
La visita ha però avuto conseguenze per il dipendente. Il responsabile della filiale ha segnalato internamente l'accaduto, accusando Perriard di avere usato un tono aggressivo. Una versione sostenuta da altri due collaboratori, ma respinta dal tecnico, dalla sua compagna e dalla vicina.
Nella lettera di licenziamento Swisscom indica proprio il comportamento tenuto durante la visita come motivo della risoluzione del rapporto di lavoro per fine agosto.
Perriard nega di aver avuto atteggiamenti verbali offensivi e considera sproporzionata la drastica reazione del gigante della telefonia. Per Swisscom, tuttavia, l'episodio è stato sufficiente per procedere al licenziamento.
Mai alcun richiamo o ammonimento
Secondo Syndicom, nei suoi 38 anni in azienda Perriard non aveva mai ricevuto richiami, ammonimenti o altre misure disciplinari. Il sindacato chiede dunque per lui un risarcimento equivalente a sei mensilità.
La vertenza verrà presto trattata dal tribunale del lavoro del distretto della Sarine: un'udienza è fissata per il 3 novembre. Swisscom, interpellata dal Tages-Anzeiger, non si è espressa sul caso concreto a causa della procedura in corso.
Il caso di Perriard, peraltro, ricorda quello del postino friburghese Jean-Daniel Taverney, che durante l'estate aveva suscitato un grande clamore. Anche lui era stato licenziato dopo decenni di servizio, avendo agito, secondo la sua versione, nell’interesse della clientela. La Posta, dopo che la notizia si era diffusa a livello nazionale, era poi tornata sui suoi passi, riassumendo Taverney.