Aiuta l'anziana vicina ad annullare degli abbonamenti, Swisscom lo licenzia dopo 38 anni

Il caso di Perriard, peraltro, ricorda quello del postino friburghese Jean-Daniel Taverney, che durante l'estate aveva suscitato un grande clamore. Anche lui era stato licenziato dopo decenni di servizio, avendo agito, secondo la sua versione, nell’interesse della clientela. La Posta, dopo che la notizia si era diffusa a livello nazionale, era poi tornata sui suoi passi, riassumendo Taverney.