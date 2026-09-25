Defunto in attesa di cremazione per ben 18 giorni

«Il Comune mi ha assicurato che se vedono che non ci sono soldi in banca potrebbero anticiparmi la somma», spiega l'impresario. Evidenziando che non si tratta proprio di una situazione isolata. «Purtroppo ho in ballo altri casi del genere – ammette –, anche in altri Comuni. Capita con persone che vivono in un limbo, che non hanno tanti mezzi economici, che sono sole o che magari non parlano più coi parenti. Diverso il discorso per i defunti in assistenza. Lì è il Cantone a rispondere e le cose funzionano bene».

Salma congelata per mesi

Quanto raccontato dall'impresario funebre luganese non sorprende Luca Andreetta, navigato esponente del settore. «So che a un mio collega è capitato di tenere ferma una salma per mesi prima che si arrivasse alla cremazione. A volte siamo confrontati con circostanze davvero complicate. E con l'impoverimento globale della popolazione la situazione nella Svizzera italiana è destinata a peggiorare».