«La Polizia è più visibile? Ecco perché. I giovani con il coltello? Serve un lavoro di squadra»

Il grosso arriva ora...

«Esatto. Prima dovrò seguire una scuola federale come ufficiale di polizia. Inizierò nel 2027: è un percorso abbastanza lungo, che mi permetterà di acquisire le basi sia tecniche sia tattiche necessarie per poter operare nell’ambito di polizia. L'altra parte del lavoro spetta invece a me: conoscere concretamente il mestiere del poliziotto, che oggi non conosco perché non provengo dall'ambito di polizia. Conoscere questo lavoro sarà quindi fondamentale e, di conseguenza, lo sarà anche guadagnarmi la fiducia del Corpo».

E come si fa?

«Ho pianificato gli impegni a partire da ottobre e saranno mesi piuttosto intensi. Li considero una sorta di stage, che mi permetteranno di fare esperienza nei diversi ambiti: uscire in pattuglia, lavorare in centrale operativa di giorno, di notte e nei weekend. Voglio capire bene quali siano le caratteristiche del lavoro, perché questo è l'unico modo per assorbirne le dinamiche e poi, se necessario, introdurre dei miglioramenti. Che è un po' il mio scopo qui».