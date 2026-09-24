BIASCA
Invade la corsia opposta e si scontra con un furgone
Non si registrano feriti, ma soli danni materiali.
FVR / M. Franjo
Invade la corsia opposta e si scontra con un furgone
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Invade la corsia opposta e si scontra con un furgone
Non si registrano feriti, ma soli danni materiali.
Invade la corsia opposta e si scontra con un furgone
Non si registrano feriti, ma soli danni materiali.
BIASCA - Poco dopo le 16 si è verificato un incidente stradale in via Lucomagno, a Biasca, che ha coinvolto un'auto e un furgone. Secondo le informazioni disponibili, l'auto ha invaso la corsia opposta e ha urtato il furgone. Non si registrano feriti.
Sul posto è intervenuto il soccorso stradale per il recupero dei veicoli, mentre gli addetti del Cantone si sono occupati della pulizia della carreggiata e della rimozione dei detriti.
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