Centri federali d’asilo, il cambio di gestore preoccupa il personale AOZ

Il sindacato sottolinea inoltre le proprie preoccupazioni riguardo alla continuità della presa a carico dei richiedenti l’asilo e intende intervenire per tutelare sia la continuità degli impieghi sia le condizioni del personale.

Il VPOD ha avviato una mobilitazione a livello nazionale e regionale, con il sostegno in Ticino dell’OCST e della Commissione del personale AOZ. L’obiettivo dichiarato è affrontare il cambiamento di gestione cercando garanzie per i lavoratori coinvolti.