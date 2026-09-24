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Centri federali d’asilo, il cambio di gestore preoccupa il personale AOZ

Avviato un confronto tra personale e rappresentanti sindacali per ottenere tutele nella fase di transizione nei centri d’asilo ticinesi.
Centri federali d’asilo, il cambio di gestore preoccupa il personale AOZ
TiPress
Fonte RED
elaborata da Redazione
Centri federali d’asilo, il cambio di gestore preoccupa il personale AOZ
Avviato un confronto tra personale e rappresentanti sindacali per ottenere tutele nella fase di transizione nei centri d’asilo ticinesi.

BALERNA - Il previsto cambio di gestore nei Centri federali d’asilo sta suscitando preoccupazione tra i lavoratori di AOZ in Ticino. A seguito della mancata aggiudicazione ad AOZ del mandato per l’assistenza presso i centri e della decisione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) di affidare il servizio a ORS a partire dal primo gennaio 2027, si apre una fase di incertezza per il personale coinvolto.

Secondo quanto comunicato dal sindacato VPOD, il cambiamento potrebbe avere conseguenze significative sul piano occupazionale e sulle condizioni di lavoro. In Ticino AOZ impiega attualmente circa 120 persone, direttamente interessate dal passaggio a un nuovo gestore.

Il sindacato sottolinea inoltre le proprie preoccupazioni riguardo alla continuità della presa a carico dei richiedenti l’asilo e intende intervenire per tutelare sia la continuità degli impieghi sia le condizioni del personale.

Il VPOD ha avviato una mobilitazione a livello nazionale e regionale, con il sostegno in Ticino dell’OCST e della Commissione del personale AOZ. L’obiettivo dichiarato è affrontare il cambiamento di gestione cercando garanzie per i lavoratori coinvolti.

Un primo momento di confronto è previsto per venerdì 25 settembre alle ore 16, quando alla Borgovecchio Vini di Balerna, in via alle Vigne 5, si terrà un’assemblea del personale AOZ Ticino.

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