Notte violenta a Campione, due ticinesi alla sbarra

I fatti risalgono al 28 aprile 2024. I fatti risalgono al 28 aprile 2024 e sarebbero iniziati in un bar di Campione, dopo un diverbio legato a un complimento rivolto a una ragazza. Secondo quanto ricostruito, due ticinesi, allora di 24 e 26 anni, avrebbero danneggiato il locale e utilizzato dello spray al peperoncino, coinvolgendo anche altri clienti.

Successivamente si sarebbero spostati in un secondo bar, dove sarebbero stati raggiunti da un altro gruppo. Qui sarebbe avvenuta l’aggressione al centro dell’inchiesta: i due giovani furono picchiati, anche con una mazza da baseball e un bastone, e trasportati in ospedale con prognosi di 30 giorni ciascuno.