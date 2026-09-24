Notte violenta a Campione, due ticinesi alla sbarra
I protagonisti sono stati rinviati a giudizio dalla procura di Como per l’aggressione avvenuta il 28 aprile 2024.
CAMPIONE D'ITALIA - Sequestro di persona e lesioni ai danni di due ragazzi ticinesi. Sono, in estrema sintesi, le accuse di cui dovranno rispondere un 32enne del Luganese e un 39enne luganese residente a Campione d’Italia.
Come riporta La Provincia, i due sono stati rinviati a giudizio dalla procura di Como: per ora la data dell’udienza preliminare deve ancora essere fissata. Con loro, alla sbarra, sempre a Como, finirà anche un cittadino brasiliano di 38 anni.
I fatti risalgono al 28 aprile 2024. I fatti risalgono al 28 aprile 2024 e sarebbero iniziati in un bar di Campione, dopo un diverbio legato a un complimento rivolto a una ragazza. Secondo quanto ricostruito, due ticinesi, allora di 24 e 26 anni, avrebbero danneggiato il locale e utilizzato dello spray al peperoncino, coinvolgendo anche altri clienti.
Successivamente si sarebbero spostati in un secondo bar, dove sarebbero stati raggiunti da un altro gruppo. Qui sarebbe avvenuta l’aggressione al centro dell’inchiesta: i due giovani furono picchiati, anche con una mazza da baseball e un bastone, e trasportati in ospedale con prognosi di 30 giorni ciascuno.
Le accuse contestate ai tre riguardano dunque quanto accaduto nel secondo locale, dove i giovani si erano rifugiati e dal quale sarebbero stati costretti a uscire.