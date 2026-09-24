Giornata Nuovo Futuro, alla scoperta dei mestieri oltre gli stereotipi di genere
Ragazze e ragazzi di 2ª e 3ª media potranno scoprire da vicino professioni in cui il loro genere è sottorappresentato, affiancati da professionisti e professioniste del settore.
BELLINZONA - La Giornata Nuovo Futuro, in programma giovedì 12 novembre, invita ragazze e ragazzi a scoprire nuovi settori professionali, superando gli stereotipi di genere. L'iniziativa offre ai giovani l'opportunità di ampliare i propri orizzonti in vista delle future scelte professionali e, al tempo stesso, promuove la parità di genere.
Nel corso della giornata, le allieve e gli allievi di 2ª e 3ª media potranno sperimentare per un giorno un mestiere in cui il loro genere è sottorappresentato, accompagnando una persona di riferimento al lavoro oppure partecipando a uno dei progetti supplementari. In questo modo avranno la possibilità di trascorrere del tempo con professionisti e professioniste che potranno rispondere alle loro curiosità.
Le ragazze avranno, ad esempio, l'occasione di immergersi nel mondo dell'informatica, della carpenteria e delle costruzioni, oltre a tanti altri settori, mentre i ragazzi potranno avvicinarsi a professioni come quelle di infermiere, insegnante, logopedista, assistente e fisioterapista, tra le molte proposte disponibili.
Per le aziende e le organizzazioni coinvolte, la giornata offre inoltre l'opportunità di avvicinare le lavoratrici e i lavoratori di domani.
Nel canton Ticino le iscrizioni sono aperte fino al 21 ottobre al seguente link: https://www.nuovofuturo.ch/offerte.