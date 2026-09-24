Giornata Nuovo Futuro, alla scoperta dei mestieri oltre gli stereotipi di genere

Nel corso della giornata, le allieve e gli allievi di 2ª e 3ª media potranno sperimentare per un giorno un mestiere in cui il loro genere è sottorappresentato, accompagnando una persona di riferimento al lavoro oppure partecipando a uno dei progetti supplementari. In questo modo avranno la possibilità di trascorrere del tempo con professionisti e professioniste che potranno rispondere alle loro curiosità.