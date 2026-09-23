Bronzo dolorosissimo per Küng

Secondo Küng, senza l'inconveniente la Svizzera avrebbe potuto giocarsi il titolo. «I 20 secondi di differenza sarebbero stati alla nostra portata». Dopo il guasto la squadra ha deciso di non aspettarlo, ma il 32enne ha comunque elogiato i suoi: «Tanto di cappello a loro per il modo in cui hanno corso». La Svizzera, nonostante fosse rimasta con soli due corridori, era infatti in testa già al primo intertempo.

Küng ha poi ringraziato le compagne per essere riuscite a conquistare la medaglia. Jasmin Liechti, che domenica aveva rinunciato alla gara individuale per conservare energie per la prova a squadre, ha accolto l'episodio con maggiore distacco: «Dopo questo episodio il nostro obiettivo era semplicemente dare tutto. È stato duro, ma con la bici può sempre succedere qualcosa. Fa parte del gioco».